Pogledajte 'projektil' kojime je Varaždin šokirao Poljud

Hajduk u subotu u 15. kolu SHNL-a na svom Poljudu igra protiv Varaždina i od 44. minute nalazi se u rezultatskom zaoastatku.

Varaždin je u Splitu poveo 1:0 golčinom Tomislava Duvnjaka. Lopta je izbijena van nakon slobodnjaka, a Duvnjak ju je volejčinom s nekih 25 metara poslao u gornji suprotni kut. Od prečke se to odbilo u mrežu.

Bio je to još jedan u nizu nevjerojatnih eurogolova koje prima ovaj Garcijin Hajduk.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

