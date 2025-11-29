FREEMAIL
MAJSTORIJA

Pogledajte 'projektil' kojime je Varaždin šokirao Poljud

Pogledajte 'projektil' kojime je Varaždin šokirao Poljud
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Varaždin šokirao Hajduk golčinom koju vrijedi pogledati više puta

29.11.2025.
16:30
M.G.
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Hajduk u subotu u 15. kolu SHNL-a na svom Poljudu igra protiv Varaždina i od 44. minute nalazi se u rezultatskom zaoastatku.

Varaždin je u Splitu poveo 1:0  golčinom Tomislava Duvnjaka. Lopta je izbijena van nakon slobodnjaka, a Duvnjak ju je volejčinom s nekih 25 metara poslao u gornji suprotni kut. Od prečke se to odbilo u mrežu.

Bio je to još jedan u nizu nevjerojatnih eurogolova koje prima ovaj Garcijin Hajduk.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon teškog poraza od Rumunjske, hrvatske rukometašice čekaju jednog od favorita prvenstva

najčitanije
