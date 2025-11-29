Pogledajte 'projektil' kojime je Varaždin šokirao Poljud

KAPETAN NA KLUPI /
Varaždin šokirao Hajduk golčinom koju vrijedi pogledati više puta
Hajduk u subotu u 15. kolu SHNL-a na svom Poljudu igra protiv Varaždina i od 44. minute nalazi se u rezultatskom zaoastatku.
Varaždin je u Splitu poveo 1:0 golčinom Tomislava Duvnjaka. Lopta je izbijena van nakon slobodnjaka, a Duvnjak ju je volejčinom s nekih 25 metara poslao u gornji suprotni kut. Od prečke se to odbilo u mrežu.
Bio je to još jedan u nizu nevjerojatnih eurogolova koje prima ovaj Garcijin Hajduk.
Pogodak možete pogledati OVDJE.
