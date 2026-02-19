Ovaj stroj svi gledaju na ZOI: Postao je tihi heroj ledenih sportova, a košta poput novog BMW-a

Tijekom pauze na hokejaškoj utakmici, dok se igrači odmaraju, na led izlazi spori, kutijasti stroj koji u gotovo hipnotičkom ritualu klizi po površini. U samo desetak minuta, izbrazdani i oštećeni led pretvara u savršeno glatko staklo. Taj stroj, poznat kao Zamboni, nije samo komad opreme, već kulturni fenomen i tihi heroj koji je iz temelja promijenio svijet ledenih sportova. Iako je njegovo ime postalo sinonim za sve strojeve te vrste, baš kao što je Kaladont postao za zubnu pastu, iza njega stoji priča o genijalnosti jednog čovjeka.

Kako je nastala ledena revolucija?

Priča o Zamboniju počinje s Frankom J. Zambonijem, sinom talijanskih imigranata i poduzetnikom iz Kalifornije. Zajedno s bratom, Frank je četrdesetih godina prošlog stoljeća otvorio jedno od najvećih klizališta u zemlji, "Iceland Skating Rink". Međutim, bio je frustriran iznimno sporim procesom obnavljanja leda. Svaki put, trojici radnika trebalo je više od sat vremena da ručno stružu, čiste i polijevaju površinu vodom.

Odlučan da pronađe bolje rješenje, Frank je devet godina proveo u svojoj radionici, eksperimentirajući s različitim dijelovima. Godine 1949. konačno je uspio. Stvorio je prvi funkcionalni stroj za obnavljanje leda, legendarni Model A. Sastavljen od dijelova vojnog viška, uključujući šasiju i motor Jeepa te hidraulični cilindar iz bombardera, njegov je izum zauvijek promijenio pravila igre. Stroj je radio ono što je prije zahtijevalo sate teškog rada u samo nekoliko minuta.

Čarolija u deset minuta: Kako Zamboni radi?

Iako moderni Zamboni strojevi izgledaju znatno uglađenije od prvog prototipa, osnovni princip rada ostao je gotovo nepromijenjen. Cijeli se proces odvija u nekoliko precizno usklađenih koraka koji se događaju istovremeno dok stroj klizi po ledu. Prvo, oštri nož na dnu stroja, širok više od dva metra, skida tanki sloj oštećenog leda i snijega. Odmah zatim, sustav horizontalnih i vertikalnih pužnih transportera, poznatih kao augeri, sakuplja taj "snijeg" i ubacuje ga u veliki spremnik na prednjem dijelu vozila.

Nakon što je površina očišćena, stroj ispušta vodu koja ispire sitne nečistoće iz preostalih brazda, a prljava se voda odmah usisava natrag. Posljednji i ključni korak je nanošenje tankog sloja vruće vode, zagrijane na otprilike 60 stupnjeva Celzijusa. Vruća voda otapa tanki površinski sloj preostalog leda, čime se stvara čvršća i kristalno čista veza pri smrzavanju. Posebna tkanina na stražnjem dijelu stroja ravnomjerno raspoređuje vodu, ostavljajući za sobom savršeno glatku površinu spremnu za klizače. Cijeli proces rada je fascinantna demonstracija inženjerske učinkovitosti.

Cijena savršenog leda i povratak korijenima na ZOI 2026

Posjedovanje Zambonija nije jeftino. Cijene za nove, profesionalne modele koji se koriste u velikim arenama kreću se od 200.000 američkih dolara naviše, ovisno o pogonu i dodatnoj opremi. Danas su najpopularniji električni modeli koji ne ispuštaju štetne plinove, što je ključno za zatvorene prostore.

Upravo su ovi strojevi u posebnom fokusu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Za brend Zamboni, ove Igre predstavljaju svojevrsni povratak kući, s obzirom na talijansko podrijetlo izumitelja Franka Zambonija. Uz to, organizatori stavljaju snažan naglasak na ekološku održivost, pa se koristi isključivo najmodernija flota električnih strojeva. Kvaliteta leda na natjecanjima poput umjetničkog klizanja ili brzog klizanja presudna je za sigurnost sportaša i postizanje vrhunskih rezultata, zbog čega će vještina vozača Zambonija biti pod budnim okom cijelog svijeta.

Od improviziranog stroja u kalifornijskoj garaži do globalnog simbola leda, Zamboni je prešao nevjerojatan put. Njegova spora i metodična vožnja postala je opuštajući spektakl za gledatelje, a ime mu je ovjekovječeno u stripovima, pjesmama pa čak i filmovima.

