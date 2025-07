Mlade odbojkašice vraćaju vjeru u budućnost hrvatske odbojke

Hrvatska ženska U-19 odbojkaška reprezentacija ovih je dana u Osijeku ispisala jedno od najtoplijih poglavlja domaće sportske priče. Na Svjetskom prvenstvu koje Hrvatska dijeli u domaćinstvu sa Srbijom, naše mlade odbojkašice pod vodstvom izbornice Svetlane Ilić pokazale su kako iza hrvatske odbojke stoji ozbiljna budućnost.

U grupnoj fazi turnira, Hrvatice su ostvarile savršen učinak – pet utakmica, pet pobjeda. Redom su padale reprezentacije Njemačke, Meksika, Kanade, Egipta i Tajlanda. Posebno dramatična bila je posljednja utakmica u grupi, u kojoj su naše djevojke slavile protiv Tajlanda s 3:2 u setovima. Uspone i padove, blokove i servis-aseve, sve je to pratila sjajna publika u Osijeku i u svakom trenutku bila dio ove bajkovite priče.

Statistike te utakmice svjedoče o borbenosti: Hrvatska je dominirala u bloku (18:2) i napadu (54:48), dok su Tajlanđanke imale prednost u servisima i broju pogrešaka. Bila je to utakmica koja je savršeno pokazala karakter ove generacije, ne odustaju, bez kalkulacija, bez izgovora.

Za Hrvatski odbojkaški savez izbornica Ilić o tome je rekla sve što treba znati:

'Ne bih bila sportaš niti dobar učitelj kada bih ih učila kalkulacijama. One su premlade za to. Borimo se – uvijek i do kraja.'

