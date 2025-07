Najbolji skijaš svijeta uživa na hrvatskoj obali, posebna zabava u posebnom društvu

Opće je poznato da skijaši nemaju puno vremena za odmor. Iako sezona traje od kraja listopada do kraja ožujka, mjeseci između služe za što bolju pripremu i ljetni mjeseci su iznimno važni za brušenje forme.

Ipak, i najbolji zaslužuju pokoji tjedan odmora. Najbolji skijaš svijeta zadnje četiri godine Marco Odermatt odlučio je dio svojih ljetnih praznika provesti u Hrvatskoj. Na svome Instagramu podijeli je fotografije i snimke s jadranske obale na wakefoilu, obliku boarda na vodi koji je izdignut iznad površine vode. S njim u društvu je i kolega iz reprezentacije Gino Caviezel. Objavu je lajkala i najbolja hrvatska skijašica, Zrinka Ljutić.

Skijaška sezona tradicionalno počinje krajem listopada veleslalomom u Söldenu, a zakuhava se mjesec dana kasnije. Ova sezona je posebna zbog Olimpijskih igara koje se održavaju u Milanu i Cortini u veljači sljedeće godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Marin Čilić nije uspio kreirati novu senzaciju na Wimbledonu