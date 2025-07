Legenda secirala bolan poraz Hrvatske, bio je brutalno iskren: 'To nije baš normalno'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Singapuru od Mađarske sa 12-18 (6-6, 1-5, 2-2, 3-5).

Hrvatska je u Singapuru branila svjetsko zlato osvojeno prošle godine u Dohi. Nažalost, porazom od Mađarske ispala je iz borbe za odličja, a natjecanje će nastaviti u razigravanju za poredak od petog do osmog mjesta.

'Nismo bili u najboljem izdanju. To je tako...'

Milivoj Bebić, poslavljeni hrvatski vaterpolist i jedan od najvećih vaterpolista svih vremena, dao je intervju portalu Net.hr nakon ispadanja Barakuda sa SP-a i istaknuo da se izborniku Tucku i igračima ništa ne može zamjeriti.

"Sustav natjecanja je takav da osam ravnopravnih reprezentacija igra četvrtfinale i tu je stvarno najčešće odlučila jedna stativa, jedan gol. Mađari su imali odličan šut i stvorili su tu jednu razliku koju je nije bilo lako dostići i u momentu kad su nam vratari i obrana ovaj profunkcionirali došli smo vrlo blizu. Međutim, nismo imali dan. Ova Hrvatska zaista ima kvalitetu za medalju, to je sto posto, uopće nije upitno. To smo dokazali protiv Grčke i Crne Gore kada smo bili superiorni. Večeras je bilo isto dobrih akcija. Međutim, eto neću reći sreća... Sve se igralo na tu jednu utakmicu i nismo bili u najboljim izdanjima. To je tako", istaknuo je.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

'Nije normalno da oni tri-četiri puta zaredom tako pogode'

Analizirao je Bebić utakmicu i o glavnom razlogu za poraz Hrvatske rekao je sljedeće:

"Mađari su iz daljine zaista pogađali jako dobro i eto, stvorili su tu razliku. Mi smo im došli na dva razlike, vrlo brzo kad su pogodili dvije-tri sative, kad su blokovi postavljeni i kada je Bijač obranio. Međutim, nije lako to psihološki ekološki podići. Ne bih ja iskrano ništa zamjerio. Eto, tako se poklopilo. Ušli su neki golovi koji nisu uobičajeni, nije ni normalno da oni tri-četiri puta zaredom pogode sa šest-sedam metara tako precizno."

"Eto, oni su šuterski imali svoj dan. Mi, eto malo malo lošije i to je to. Ne može se momcima apsolutno ništa zamjeriti. Ni u jednom momentu nisu poklekli, vjerovali su i došli smo na 12:10. Da je bilo malo sreće, bilo bi 12:11 i dobili bi utakmicu, 100% bi dobili utakmicu. To je psihološka stvar. Nije lako hvatati stalno te rezultate. Ne može se momcima, vjerujte mi, ništa zamjeriti i to je tako. To je četvrtfinale, kao finalna utakmica, kao utakmica za medalju", istaknuo je Bebić.

Foto: Slobodan Sandic/pixsell

'Bolje biti peti nego osmi'

Hrvatskoj sada slijedi razigravanje za poredak od 5. do 8. mjesta. Prvo će u tom 'mini turniru' igrati protiv reprezentacije SAD-a, a u drugom susretu se sastaju Italija i Crna Gora.

"Uvijek je to klasika. Mislim, bolje je biti peti nego osmi. Međutim, teško se motivirati. Teško se zaista motivirati za te utakmice, ova reprezentacija zaista je puno toga pokazala i koja je mogla više. Međutim, eto, mora se i to odraditi. Nema laganih protivnika jer su Amerikanci mogli isto tako igrati za medalju. Nema lakih utakmica, od petog do osmog je isto kao od prvog do četvrtog, samo nije motivacija tolika u smislu plasmana, ali što se tiče težine protivnika je potpuno isto", zaključio je Bebić.

