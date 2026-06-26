Strašne scene u Venezueli: Kamere tijekom bejzbolske utakmice snimile razorni potres

Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru, koja su izazvala veliku tragediju. Prema posljednjim podacima koje navodi Sky News, život je izgubilo najmanje 188 osoba, više od 1.520 ih je ozlijeđeno, dok se više od 40.000 ljudi vodi kao nestalo.

Potresi su pogodili sjeverni dio zemlje, zapadno od glavnog grada Caracasa, pri čemu su brojne zgrade teško oštećene ili potpuno urušene. Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje nakon snažnih podrhtavanja i brojnih naknadnih potresa.

U pomoć Venezueli stiže i međunarodna zajednica. Gradonačelnik Bogote Carlos Galán potvrdio je da u pogođeno područje putuje 11 pripadnika gradske vatrogasne postrojbe specijaliziranih za spašavanje iz urušenih objekata. Oni će biti dio kolumbijskog tima od ukupno 64 člana, a s njima dolazi i Dastan, pas tragač obučen za pronalazak zatrpanih osoba.

Posebno potresne snimke dolaze s bejzbolske utakmice između Marinerosa de Caraboba i Senadoresa de Caracasa, koja se igrala u trenutku prvog potresa. Potres magnitude 7,2 pogodio je područje usred prvog izmjenjivanja, odmah nakon jednog od bačenih udaraca.

Na snimci se vidi kako je udarač zatražio timeout, dok su sudac i hvatač skinuli zaštitne maske pokušavajući shvatiti što se događa. Nakon nekoliko trenutaka zbunjenosti utakmica je prekinuta, a igrači, suci i gledatelji počeli su napuštati tribine i izlaziti na teren.

Kamere su zabilježile snažno podrhtavanje stadiona, a jasno se vidi kako se rasvjetni stupovi njišu pod silinom potresa. Drugi, još jači potres magnitude 7,5 uslijedio je samo 39 sekundi kasnije, dodatno pojačavši paniku među prisutnima.

Snimke iz Caracasa u kratkom su roku obišle svijet i zorno prikazale razmjere katastrofe koja je pogodila Venezuelu.

Momento en el que empezó a temblar.



📍 Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/C1USIiO6lp — Héctor A. Hernández (@hectOr_2410) June 24, 2026