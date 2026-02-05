FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
5 MILIJUNA PRATITELJA /

Stigla je najzgodnija sportašica na ZOI i prvim fotografijama zapalila Instagram

Stigla je najzgodnija sportašica na ZOI i prvim fotografijama zapalila Instagram
×
Foto: Marcel Ter Bals/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia

Ona je puno više od višestruke svjetske prvakinje

5.2.2026.
11:07
Sportski.net
Marcel Ter Bals/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Počinju Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini! Svečano otvaranje na rasporedu je u petak na San Siru, a sportaši su već stigli u Italiju.

Jedna od najpopularnijih i najatraktivnijih je nizozemska brzoklizačica Juta Leerdam koja je objavila prve fotografije iz Milana i očarala pratitelje kojih ima čak pet milijuna. 

 

 

 

 

Nizozemsku klizačicu Juttu Leerdam mediji su odavno prozvali "najljepšom klizačicom svijeta". S više od pet milijuna pratitelja na društvenim mrežama, prepoznatljivim "cat-eye" stilom šminkanja i vezom s youtuberom i boksačem Jakeom Paulom, ona je puno više od višestruke svjetske prvakinje.

 

 

 

 

Juta se natječe na 500 i 1000 metara, a prije četiri godine u Pekingu je u potonjoj disciplini osvojila srebrnu medalju.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna reakcija Hrvatske obrane: Španjolcima zatvorena vrata

Brzo KlizanjeZimske Olimpijske Igre 2026Milano
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
5 MILIJUNA PRATITELJA /
Stigla je najzgodnija sportašica na ZOI i prvim fotografijama zapalila Instagram