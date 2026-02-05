Stigla je najzgodnija sportašica na ZOI i prvim fotografijama zapalila Instagram

Počinju Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini! Svečano otvaranje na rasporedu je u petak na San Siru, a sportaši su već stigli u Italiju.

Jedna od najpopularnijih i najatraktivnijih je nizozemska brzoklizačica Juta Leerdam koja je objavila prve fotografije iz Milana i očarala pratitelje kojih ima čak pet milijuna.

Nizozemsku klizačicu Juttu Leerdam mediji su odavno prozvali "najljepšom klizačicom svijeta". S više od pet milijuna pratitelja na društvenim mrežama, prepoznatljivim "cat-eye" stilom šminkanja i vezom s youtuberom i boksačem Jakeom Paulom, ona je puno više od višestruke svjetske prvakinje.

Juta se natječe na 500 i 1000 metara, a prije četiri godine u Pekingu je u potonjoj disciplini osvojila srebrnu medalju.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna reakcija Hrvatske obrane: Španjolcima zatvorena vrata