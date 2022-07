Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je širi popis od 22 vaterpolista koji kandidiraju za sastav koji će nastupiti na Europskom prvenstvu u Splitu, među kojima nije bilo iskusnog Josipa Vrlića (36). Kad takvo iskusno vaterpolsko ime nema na popisu, naravno da odmah upada u oko, zvoni...

Prvo objašnjenje, pa preokret

Objašnjenje je bilo da Vrlić "zbog svojih godina i napornih priprema ne može više pridonositi na najvišoj razini koja je potrebna reprezentaciji te da će rado svoje mjesto prepustiti mlađima".

Međutim, ubrzo je došlo do preokreta. Kad su svi mediji bili prenijeli da Josip Vrlić neće igrati više u kapici Barakuda, objavljeno je kako ipak ostaje u sastavu.

Što se točno dogodilo, upitali smo danas poslijepodne Ivicu Tucka?

"Ma nije bilo nikakvih šumova i nesporazuma, odnosno je u smislu toga da, evo, je Josip mene obavijestio u prvom razgovoru da se ne osjeća više da igra za hrvatsku reprezentaciju. Nije mi kazao da je posrijedi umor, da mu treba malo više vremena. Iz obzira prema drugim igračima sam mu rekao da je to odluka između mene i njega, da ga razumijem, da je ovo jednostavno specifično ljeto kad su u pitanju, jedino ljeto kad je i SP i EP. Tako da, evo, to smo riješili na obostrano zadovoljstvo. Bio je to jedan nesporazum, odnosno njegova kriva intepretacija onog što mu je bilo potrebno. Dakle, potreban mu je odmor. Više dana nego što smo mi planirali, pa čak i, evo da vam budem iskren, čak sam ja i planirao, u startu, prije tog njegovog poziva, dati mu više odmora. Ipak je čovjek u određenim godinama, a on je, evo, u jednom takvo razgovoru rekao kako on jednostavno nije spreman, misleći kako nije spreman za pripreme. Ja sam shvatio da nije spreman za igru za reprezentaciju. Objavili smo popis i to je bilo to", objašnjava nam Ivica Tucak.

'Izašao sam mu u susret, s tim nemam problema'

Nakon toga su se čuli...

"Izašao sam mu bio tada u susret, da mu dam nešto više vremena za odmor. S tim ja nemam nikakav problem. Dobio je, na kraju krajeva, i Bijač nekoliko dana više. Ponudio sam i Krapiću koji to nije 'prihvatio', tako da ćemo njega imati od prvog dana. Bijač će imati nekoliko dana više. Vrlić nekoliko dana i tako. Nikakvih nesporazuma u smislu komunikacije nije bilo ili, Bože sačuvaj, nekakvih nesporazuma između nas dvoje u nekoj suradnji".

Ivica Tucak vezan je za svoje igrače, on je njihov štit u pravom smislu te riječi i uvijek upravo njih gura u prvi plan, ne sebe kao izbornika, kad razgovara s novinarima.

"Ja nisam, evo dosad, to mogu slobodno reći, mislim da niti s jednim igračem nisam imao komunikaciju da nisam uspio na ljudski način to riješiti."

'Nije bilo ljutnje, nemam se pravo ljutiti, nema tu nikakve prislile'

Kad je Josip Vrlić nazvao prvi put, izbornik nam tvrdi kako se nije niti malo naljutio...

"Ma nisam se naljutio, nemam se pravo naljutiti. Naravno da mi je bilo krivo, naravno. Bilo mi je krivo jer mi u rujnu, kad smo sjeli razgovarati, razgovarali smo o projektu Pariz 2024. Ostao sam, stoga, malo zatečen, ali ja sam rekao da, kako vrijedi za njega, tako i za sve druge, nema tu prisile igranja za Hrvatsku. Igranje za reprezentaciju, nacionalnu domovinu, zastavu, mora biti ljubav. Mora biti osjećaj. Mora biti jedna strast."

Htio je izbornik riješiti ovu stvar jednom za svagda:

"Međutim evo, komunikacija je očito bila, ajde da kažem nespretna s njegove strane, jer zbog drugih igrača nije me htio tražiti koji dan duže, ma tu apsolutno nema nikakvih problema. Rekao sam mu i ono što govorim stalno, ovi danas igrači će jednog dana biti u njegovim godinama, situaciji, daj Bože. Kad će njima trebati odmor jer igraju za Hrvatsku. Nije bilo i nema tu nikakvih nekakvih disonantnih tonova. Riješeno je ovo na najbolji način. Svakom starijem igraču izaći ću u susret. Sve to skupa, naravno, mora biti iskomunicirano prema ostatku momčadi. To ću napraviti čim se nađemo, mislim da nema apsolutno nikakvih problema".

'Igrači su za mene svetinja'

Ivica Tucak zaključio je naš razgovor:

"Uvijek sam rekao, stalno govorim, veliko hvala svim igračima koji su otišli, koji su se oprostili od reprezentacije. Jedno veliko hvala za sve što su dali hrvatskom vaterpolu u sportu općenito, pa i meni osobno. Jer ja, bez njih sigurno ne bi bio trener kakav sam danas, tako da su za mene igrači svetinja."