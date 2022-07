Izbornik hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je u utorak širi popis od 22 igrača s kojima će uskoro započeti pripreme za nastup na Europskom prvenstvo, koje će se održati u Splitu od 27. kolovoza do 10. rujna.

U odnosu na momčad koja je igrala na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, na kojemu je Hrvatska zauzela četvrto mjesto,na popisu nije bilo, 36-godišnjeg Josipa Vrlića.

Prema informacijama koje su objavljene ranije u utorak,Vrlić je nakon SP-a razgovarao s izbornikom Tuckom te se uzevši u obzir svjesnost napornih predstojećih priprema, a u spoju sa svojom dobi, zahvalio izborniku iskazavši da nije više spreman doprinositi na najvišoj razini koja je potrebna reprezentaciji.

Kasnije u utorak Sportske novosti su objavije da je došlo do velikog preokreta i da će Vrlić ostati u kadru reprezenta

"Zvao me Vrlić nakon objave popisa. Rekao je da želi ostati dio priče, da se nismo najbolje razumjeli, makar... Ja ću mu izaći u susret i on će preskočiti bazni dio priprema u Kranju, a timu će se priključiti u Šibeniku i uoči utakmice s Mađarskom. On je dovoljno iskusan da nema problema s time što će preskočiti pripreme, jer postoje igrači kao on kojima je potrebniji odmor od priprema. I kod Bijača smo izašli u susret neka četiri dana, Krapić je bio u sličnim razmišljanjima, ali je njegova želja bila da bude od starta s nama. U svakom slučaju bolja vijest nego ona prvobitna za sve nas", poručio je Tucak za SN.