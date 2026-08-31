Hrvatska izgubila od Perua u važnoj utakmici: Evo što nam treba za drugi krug

Hrvatska malonogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Socca Svjetskog prvenstva od Perua 4-3. Izabranici Dine Kovača su nakon pobjede nad Afganistanom u prvom kolu, u drugom bili slabiji od Perua.

Peruanci su dva puta vodili u prvom poluvremenu pogocima Alonsa Mladonada i Luisa Castra, da bi Nediljko Kovačević i Mario Skorin dva puta vraćali Hrvatsku u egal, a s 2-2 se otišlo na pauzu za poluvrijeme. Peruanci su u 25. i 35. minuti pogocima Morena i ponovno Mladonada otišli na dva razlike da bi Hrvatska u posljednjoj minuti tek ublažila poraz pogotkom Nine Jurjevića-Adžića.

Hrvatska je unatoč porazu ostala na vrhu skupine jer je Afganistan s 3-2 bio bolji od Italije u ranijem terminu. U vrlo napetoj hrvatskoj skupini sve momčadi imaju po tri boda nakon prva dva kola. Hrvatska i Italija su na gol-razlici +1 dok su Peru i Afganistan na -1.

Odluka o prolasku u nokaut fazu past će u posljednjem kolu u srijedu kada Hrvatska u 16 sati igra protiv Italije, a u 22 sata će skupinu zaključiti Peru i Afganistan. Prve dvije momčadi prolaze u sljedeću fazu natjecanja. Pobjeda protiv Italije, Hrvatskoj garantira drugi krug.

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