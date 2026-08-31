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Hrvatska nakon uvjerljivog početka danas igra protiv Perua za prolazak u nokaut-fazu!

Hrvatska nakon uvjerljivog početka danas igra protiv Perua za prolazak u nokaut-fazu!
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Foto: Markus Endberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Ako Hrvatska pobjedi onda bi u utakmici s Italijom u posljednjem kolu odlučivali o prvom mjestu u skupini

31.8.2026.
9:32
Sportski.net
Markus Endberg/imago sportfotodienst/Profimedia
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Pobjedom protiv Afganistana pogocima Duje Medaka i Josipa Haluške, hrvatska socca malonogometna reprezentacija na najbolji je mogući način započela Socca Svjetsko prvenstvo u Essenu.

Nakon promjene u rasporedu uzrokovane nedolaskom Južnoafričke Republike, Kovačevi su izabranici u subotnjem uvodnom susretu opravdali ulogu favorita i svladali Afganistan te upisali prve važne bodove za prolazak u idući krug natjecanja. Već danas, u ponedjeljak, 31. kolovoza s početkom u 11 sati na kanalu ZonaSport na platformi Voyo Hrvatsku u drugoj utakmici skupine G čeka reprezentacija Perua. U subotu je reprezentacija Italije upisala pobjedu protiv Perua (3:1) pa je tako današnji dvoboj od iznimnog značaja za našu momčad jer ako Hrvatska dođe do nove pobjede i stigne do šest bodova, znači da će i prije posljednjeg kola matematički osigurati prolazak u nokaut-fazu među 32 najbolje reprezentacije svijeta, čak i u slučaju eventualnog poraza od Talijana.

Dok Hrvatska od 11 sati traži pobjedu protiv Peruanaca, Italija igra protiv Afganistana. Ako Italija svlada Afganistan, Hrvati i Talijani će u srijedu, 2. rujna u 16 sati u međusobnom susretu odlučivati o prvom mjestu u skupini i, vjerojatno, lakšem suparniku u daljnjoj fazi natjecanja.

Utakmica između Hrvatske i Perua na rasporedu je danas od 11 sati uživo na kanalu ZonaSport na platformi VOYO!

Socca Svjetsko Prvenstvo
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