Europsko prvenstvo u pikadu pretvoreno u hrvatsku paradu medalja!

U slovenskom Podčetrteku je i ove godine održano EDF Europsko prvenstvo u elektroničkom pikadu.

Prvenstvo je počelo 21.08. sa neslužbenim disciplinama High score (5.mjesto Danijel Ožbolt) i Low score (2.mjesto Tomislav Rosandić). Warm up turnir je osvojio naš Boris Krčmar u muškoj konkurenciji.

Drugi dan i dvostruko slavlje hrvatskih pikadista u službenim disciplinama Cricket - Boris Krčmar kod muškaraca i Marina Letica kod žena. Još je Tomislav Rosandić dodao broncu kod muškaraca.

U neslužbenim disciplinama Josipa Brzić bilježi 3. mjesto u High score-u.

Foto: Privatna Arhiva

Subota je na EDF uvijek rezervirana za disciplinu Triple mix, a u toj disciplini su izvrsno 2.mjesto ostvarili Nađa Serdarević, Pero Ljubić i Ivica Cavrić a treći su bili Josipa Brzić, Romeo Grbavac i Danijel Kužić.

Na otvorenom turniru 501do kod žena u najboljih 10 se plasirala Melita Bubić (9.) a kod muškaraca je na visoko 3. mjesto doletio Toni Samaržija u disciplini Split score.

Nedjeljom se od službenih disciplina uvijek igraju parovi. Prvaci Europe su postali Boris Krčmar i Dean Biškupić a visoko 7. mjesto su podijelile hrvatske kombinacije Tomislav Rosandić/Danijel Ožbolt i Romeo Grbavac/Danijel Kužić.

U ženskoj konkurenciji par Josipa Brzić/Marina Letica su uzele brončano 3.mjesto.

Na openima je Ante Ponoš bio 3. a Noa Kukovec 9. na openu U18. Kombinacija cura Marijana Puček/Anita Gelo su bile treće a Melita Bubić/Natalija Šimac pete na openu parova dama dok su na open Mix parova Gabrijela Bagat i Stipe Modrić zauzeli 7.mjesto.

U ponedjeljak je službena disciplina bila mix parovi, tu su Danijel Ožbolt i Milena Tvrdirijeka stigli do 4. a Josipa Brzić i Danijel Kužić do 7.mjesta.

Foto: Privatna Arhiva

Na openu Single men je Neven Rešetar zauzeo 7.mjesto a opene Shangai su osvojili Gabrijela Bagat u ženskoj a Romeo Grbavac u muškoj konkurenciji a Ivan Močić je bio 5.

Utorak donosi elitnu pojedinačnu disciplinu 501 d.o.

I opet je veliki Boris Krčmar protutnjao prvenstvom. Medalju je zaslužio i Romeo Grbavac s 3.mjestom dok je Marina Letica izdominirala ženskim turnirom iste discipline.

Kod juniora U15 Noa Kukovec je uzeo 3.mjesto, Ante Ponoš 5. a Luka Prekrit 9.mjesto.

U srijedu ujutro su počela i ekipna natjecanja te reprezentacije.

I muška i ženska reprezentacija su bez problema zauzele 1. mjesto u grupnoj fazi te čekale protivnike u nokaut fazi. Na eurocupu level Pro Gladiator Split također dominantno kroz skupine. Isto vrijedi i za ženske ekipe Madame Solin i Gladiator-ice te U18 ekipe Gladiator Junge i Gladiator Next Generation. U Eurocupu u level A su se plasirali Feniks iz Kumrovca te Gladiator Aspalathos a u level B Gladiator Spalato.

Foto: Privatna Arhiva

Navečer se održavala službena završnica klasičnog pikada. Tu smo imali čak 3 predstavnika. Boris Krčmar je s pobjedom u toj disciplini napravio nešto što nitko nikad nije: osvojio je sve discipline koje je odigrao na europskom prvenstvu. Treći kao i na softu je bio Romeo Grbavac a odlično 9.mjesto je zauzeo Karlo Lopatić koji je 2 večeri prije imao jako jako teške kvalifikacije.

Na openima je Darko Vrbičić bio 5., a kod žena je Marina Letica bila 1., Marijana Puček 2., Sandra Ivić 3., a Jasminka Adamić Mrnjec 7.

Zadnji dan europskog je uvijek rezerviran za završnice ekipnih natjecanja.

Tu su opet naše reprezentacije i naše ekipe u eurocupovima izdominirali ukupnu konkurenciju.

