FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUDAR S AUTOM

Biciklist teško stradao na treningu: Stavljen je u induciranu komu, javio se tim

Biciklist teško stradao na treningu: Stavljen je u induciranu komu, javio se tim
×
Foto: Fotoreporter Sirotti Stefano/imago sportfotodienst/Profimedia

Brza reakcija hitnih službi bila je ključna

3.4.2026.
8:58
Sportski.net
Fotoreporter Sirotti Stefano/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Španjolski biciklist Jaume Guardeño doživio je težu nesreću na treningu u okolici Centellesa, na cestama sjeverno od Barcelone

Prilikom jednog spusta 23-godišnji biciklist je naletio na kamenčić, izgubio kontrolu nad biciklom, skrenuo u suprotnu traku gdje je na njega naletio automobil. Zbog siline udarca, Guardeño je zadobio višestruke teške ozljede, od kojih je najopasnija teška traumatska ozljeda mozga. Brza reakcija hitnih službi bila je ključna. S mjesta nesreće prevezen je helikopterom izravno u bolnicu Taulí u Sabadellu. Odmah je smješten na odjel intenzivnog liječenja, gdje su ga liječnici stavili u stanje inducirane kome.

Posljednje službene informacije, objavljene u četvrtak, govore da je njegovo stanje opisano kao "kritično, ali stabilno", što ulijeva tračak nade, no prognoze su i dalje vrlo ozbiljne. Obitelj, prijatelji i momčad iščekuju sljedeće ključne sate i dane.

Njegova momčad, Caja Rural-Seguros RGA, oglasila se službenim priopćenjem. "Želimo izraziti punu podršku i snagu Jaumeu i njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima, uz želje za brzim i potpunim oporavkom", stoji u poruci tima.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike