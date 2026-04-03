Biciklist teško stradao na treningu: Stavljen je u induciranu komu, javio se tim

Španjolski biciklist Jaume Guardeño doživio je težu nesreću na treningu u okolici Centellesa, na cestama sjeverno od Barcelone.

Prilikom jednog spusta 23-godišnji biciklist je naletio na kamenčić, izgubio kontrolu nad biciklom, skrenuo u suprotnu traku gdje je na njega naletio automobil. Zbog siline udarca, Guardeño je zadobio višestruke teške ozljede, od kojih je najopasnija teška traumatska ozljeda mozga. Brza reakcija hitnih službi bila je ključna. S mjesta nesreće prevezen je helikopterom izravno u bolnicu Taulí u Sabadellu. Odmah je smješten na odjel intenzivnog liječenja, gdje su ga liječnici stavili u stanje inducirane kome.

Posljednje službene informacije, objavljene u četvrtak, govore da je njegovo stanje opisano kao "kritično, ali stabilno", što ulijeva tračak nade, no prognoze su i dalje vrlo ozbiljne. Obitelj, prijatelji i momčad iščekuju sljedeće ključne sate i dane.

Njegova momčad, Caja Rural-Seguros RGA, oglasila se službenim priopćenjem. "Želimo izraziti punu podršku i snagu Jaumeu i njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima, uz želje za brzim i potpunim oporavkom", stoji u poruci tima.

