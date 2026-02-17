FREEMAIL
BIJEG U ŠUMU

Ispao u slalomu nakon vodstva pa iz očaja napravio nešto neviđeno: 'Trebat će mi pomoć'

Ispao u slalomu nakon vodstva pa iz očaja napravio nešto neviđeno: 'Trebat će mi pomoć'
Foto: Hu Huhu/Xinhua News/Profimedia

'Mislio sam da ću pronaći malo mira i tišine. Nisam, jer su me pronašli fotografi i policija'

17.2.2026.
8:32
Sportski.net
Hu Huhu/Xinhua News/Profimedia
Svijet su obišli kadrovi Atlea Liea McGratha kako nakon ispadanja u slalomu bježi sa staze u šumu. Norvežanin je vodio nakon prve vožnje slaloma na Zimskim olimpijskim igrama na stazi Stelvio u Bormiju.

Nije izdržao pritisak u drugoj vožnji. Imao je veliku prednost, ali je haklao jedna vrata kratko nakon početka vožnje. Od očaja je samo skinuo skiju, bacio štapove, odšetao iza zaštitne ograde u šumu i legao u snijeg. "Želio sam imati malo vremena za sebe. Emocije su me preplavile", kazao je nakon utrke McGrath.

Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

"Mislio sam da ću pronaći malo mira i tišine. Nisam, jer su me pronašli fotografi i policija. Bio je to nadrealni osjećaj kakav nikada nisam doživio. Jednostavno sam se morao maknuti od svega", objasnio je svoj potez norveški majstor tehničkih disciplina.

'Najteži trenutak u životu'

Posebno je emotivan bio McGrath jer je netom prije ZOI ostao bez djeda s kojim je bio jako vezan. "Izgubio sam nekoga koga sam jako volio. Zato mi je bilo posebno teško. Ako ne vozim dobro u utrci, barem si mogu reći da sam zdrav, da je moja obitelj zdrava i da su ljudi koje volim tu – ovaj put nije bio slučaj", rekao je emotivni McGrath. 

Foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

"Bit će iznimno teško. Mislim da će mi trebati pomoć.“ Iz sportske perspektive, to je bio najgori dan u njegovoj karijeri. „I sa svime što se dogodilo, bio je to jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Ne znam nijedan drugi sport gdje je granica između neba i zemlje tako tanka", zaključio je Atle Lie.

