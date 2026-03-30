Pobjeđivao na najtežim maratonima, sad ga konačno ulovili s dopingom: Sve priznao

Kenijac Albert Korir, bivši pobjednik njujorškog maratona, suspendiran je u ponedjeljak na pet godina nakon što je bio pozitivan na zabranjenu supstancu, a najnoviji skandal s varanjem narušio je ugled kenijske atletike.

Ovaj 32-godišnjak je bio pozitivan na sintetički derivat eritropoetina (EPO), proizvoda koji stimulira proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, prema podacima Jedinice za integritet atletike (AIU).

Albert Korir pobijedio je na njujorškom maratonu 2021. s vremenom od 2 sata, 8 minuta i 22 sekunde, a 2023. završio je treći s osobnim rekordom od 2 sata, 6 minuta i 57 sekundi. Također je pobijedio na maratonima u Ottawi 2019. i 2025. godine.

Dana 12. siječnja, nekoliko dana nakon što je obaviješten o svojoj privremenoj suspenziji, sportaš je priznao kršenje antidopinških pravila i prihvatio rezultirajuće šestogodišnje razdoblje zabrane, priopćila je AIU.

"Sportaš stoga ima koristi od jednogodišnjeg smanjenja početnog razdoblja nepodobnosti zbog ranog priznanja i prihvaćanja sankcije“, dodao je AIU.

Svjetska antidopinška agencija (WADA) izjavila je u listopadu da je Kenija postigla „značajan“ napredak u borbi protiv dopinga i i nije se odlučila nametanja sankcija toj zemlji. Međutim, ponovila je da je Kenija ostala u probnom razdoblju kako bi poboljšala svoj sustav testiranja.

Također u listopadu, svjetska rekorderka u maratonu Ruth Chepngetich suspendirana je na tri godine nakon što je priznala da je koristila hidroklorotiazid (HCT), zabranjeni diuretik, kako bi prikrila upotrebu lijekova za poboljšanje performansi.

Za mnoge Kenijce, atletika je izlaz iz siromaštva, a pritisak koji osjećaju trkači navodi neke da podlegnu privlačnosti dopinga, posebno zato što zemlji nedostaje kvalitetna infrastruktura potrebna za razvoj elitnih sportaša.

Kenija je radila na poboljšanju svog imidža nakon niza dopinških skandala prije Olimpijskih igara u Riju 2016., što je potaknulo Svjetsku antidopinšku agenciju (WADA) da proglasi posebni nadzor nad Kenijom.

Od tada je više od 140 kenijskih sportaša, uglavnom trkača na duge staze, sankcionirano zbog dopinga.

