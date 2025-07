Garcia dobio novo pojačanje, stigao je legendarni golgeter Bijelih

Zvonimir Deranja, legendarni igrač Hajduka, priključio se stožeru Gonzala Garcije i bit će novi pomoćni trener Hajduka, objavio je splitski klub na svojoj službenoj stranici.

Deranja je do sada radio kao trener mlađih kategorija Konavala, Al Wahde u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te u Damacu i Al Nassru iz Saudijske Arabije. "Sretan sam i ponosan što sam opet na Poljudu. Čast mi je što ću raditi u stožeru trenera Gonzala Garcije. Ovim putem želim zahvaliti sportskom direktoru Goranu Vučeviću, treneru Garciji i Klubu što su mi pružili povjerenje. Pred nama je puno rada koji će, vjerujem, donijeti dobre stvari", rekao je Deranja.

Zvone je za Hajduk nastupio 181 put i postigao čak 66 pogodaka. Osvojio je u Splitu dva prvenstva i dva Kupa. Igrao je još za Le Mans, Libourne, Mouscron i Split.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučević: 'Slaven Bilić je dobro rekao - Hajduk je jako veliki klub za jedan jako mali grad kao Split'