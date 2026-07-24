FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BANJA LUKA /

Uhićen bivši bosanskohercegovački reprezentativac koji je nastupao i na Svjetskom prvenstvu

Uhićen bivši bosanskohercegovački reprezentativac koji je nastupao i na Svjetskom prvenstvu
×
Foto: Dejan Rakita /PIXSELL

Prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji sumnjaju na zloupotrebu položaja i pranje novca

24.7.2026.
13:59
Sportski.net
Dejan Rakita /PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je nastupao i na Svjetskom prvenstvu 2014. Zvjezdan Misimović uhićen je u Banjoj Luci u akciji SIPA-e, Državne agencije za istrage i zaštitu, doznaje N1.

Istraga se provodi zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja odgovorne osobe i pranja novca. Navodno su policijski službenici pretresli Misimovićev stan i vozilo u Banjoj Luci te kuće koje koristi na području Gradiške. Misimović je predsjednik FK Borac Banja Luka

Prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji sumnjaju na zloupotrebu položaja i pranje novca tokom realizacije jednog nogometnog transfera. Neslužbene informacije govore da je predmet istrage transakcija vrijedna oko 400.000 KM.

"Možemo potvrditi da se trenutno odvija pretres na lokacijama u Banjaluci i Gradišci. U pitanju je pretres stanova i prostorija povezanih s FK Borac. O imenima i detaljima ne možemo trenutno dok traje akcija", javili su iz SIPA-e za SportSport.ba.

Misimović je od 2024. u Borcu, najprije je bio na funkciji tehničkog direktora, a od prošloga ljeta je predsjednik banjalučkog kluba. U bogatoj karijeri nastupao je za Wolfsburg, Galatasaray, Dinamo Moskvu i tako dalje.

Zvjezdan MisimovicBosna I HercegovinaBanja LukaFk Borac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike