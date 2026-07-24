Uhićen bivši bosanskohercegovački reprezentativac koji je nastupao i na Svjetskom prvenstvu

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je nastupao i na Svjetskom prvenstvu 2014. Zvjezdan Misimović uhićen je u Banjoj Luci u akciji SIPA-e, Državne agencije za istrage i zaštitu, doznaje N1.

Istraga se provodi zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja odgovorne osobe i pranja novca. Navodno su policijski službenici pretresli Misimovićev stan i vozilo u Banjoj Luci te kuće koje koristi na području Gradiške. Misimović je predsjednik FK Borac Banja Luka.

Prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji sumnjaju na zloupotrebu položaja i pranje novca tokom realizacije jednog nogometnog transfera. Neslužbene informacije govore da je predmet istrage transakcija vrijedna oko 400.000 KM.

"Možemo potvrditi da se trenutno odvija pretres na lokacijama u Banjaluci i Gradišci. U pitanju je pretres stanova i prostorija povezanih s FK Borac. O imenima i detaljima ne možemo trenutno dok traje akcija", javili su iz SIPA-e za SportSport.ba.

Misimović je od 2024. u Borcu, najprije je bio na funkciji tehničkog direktora, a od prošloga ljeta je predsjednik banjalučkog kluba. U bogatoj karijeri nastupao je za Wolfsburg, Galatasaray, Dinamo Moskvu i tako dalje.