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NIJE HTJELA, NIJE ZNALA /

Sramotan gaf uživo! Američka novinarka šokirala gledatelje rečenicom o BiH

Sramotan gaf uživo! Američka novinarka šokirala gledatelje rečenicom o BiH
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Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama

10.7.2026.
8:35
Sportski.net
Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia
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Američka novinarka Ana Kasparian izazvala je brojne reakcije nakon neobičnog gafa tijekom prijenosa uživo, u kojem je Bosnu i Hercegovinu nazvala "dvije male države" komentirajući nastup SAD-a na Svjetskom prvenstvu.

Kasparian je u emisiji The Young Turks govorila o kontroverznom slučaju Folarina Baloguna i utakmici SAD-a protiv BiH, a pritom izjavila:

"To su očito dvije male države, državice da tako kažem. Reprezentacija SAD-a se morala boriti s te dvije manje države."

 

 

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, posebno na Balkanu, gdje su brojni korisnici ismijali njezinu pogrešku i izrazili nevjericu da iskusna novinarka i magistrica političkih znanosti nije svjesna da je Bosna i Hercegovina jedna međunarodno priznata država.

Kasparian je dugogodišnja voditeljica i jedna od najpoznatijih osoba internetskog medija The Young Turks, gdje je karijeru izgradila nakon rada na radijskim postajama CBS-a. Forbes ju je 2016. uvrstio na popis "30 Under 30", a tijekom karijere pisala je i za ugledne američke medije te predavala novinarstvo na sveučilištu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I Hercegovina
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