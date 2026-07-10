Sramotan gaf uživo! Američka novinarka šokirala gledatelje rečenicom o BiH

Američka novinarka Ana Kasparian izazvala je brojne reakcije nakon neobičnog gafa tijekom prijenosa uživo, u kojem je Bosnu i Hercegovinu nazvala "dvije male države" komentirajući nastup SAD-a na Svjetskom prvenstvu.

Kasparian je u emisiji The Young Turks govorila o kontroverznom slučaju Folarina Baloguna i utakmici SAD-a protiv BiH, a pritom izjavila:

"To su očito dvije male države, državice da tako kažem. Reprezentacija SAD-a se morala boriti s te dvije manje države."

Una giornalista americana è convinta che gli USA abbiano giocato contemporaneamente contro due squadre di due piccoli Paesi: la Bosnia e l'Erzegovina pic.twitter.com/oVSvhfTKwK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 9, 2026

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, posebno na Balkanu, gdje su brojni korisnici ismijali njezinu pogrešku i izrazili nevjericu da iskusna novinarka i magistrica političkih znanosti nije svjesna da je Bosna i Hercegovina jedna međunarodno priznata država.

Kasparian je dugogodišnja voditeljica i jedna od najpoznatijih osoba internetskog medija The Young Turks, gdje je karijeru izgradila nakon rada na radijskim postajama CBS-a. Forbes ju je 2016. uvrstio na popis "30 Under 30", a tijekom karijere pisala je i za ugledne američke medije te predavala novinarstvo na sveučilištu.