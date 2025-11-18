Dalića smeta jedna stvar: 'Da se 20 dana prije ždrijeba to radi, ma bolje da šutim'

Hrvatska nogometna reprezentacija gotovo sigurno će biti smještena u drugu jakosnu skupinu uoči ždrijeba Svjetskog prvenstva, jer se nije našla među devet najbolje rangiranih reprezentacija prema FIFA-inom sustavu bodovanja. Ta odluka posebno bode izbornika Zlatka Dalića, pogotovo ako se uzmu u obzir dvije medalje koje je Hrvatska osvojila na posljednja dva Mundijala. U Rusiji 2018. Vatreni su uzeli srebro, četiri godina nakon u Katru, na posljednjem Mundijalu, Hrvatska je osvojila broncu.

Ako se ne dogodi čudo i Lihtenštajn u utorak u Liègeu ne pobijedi favoriziranu Belgiju, što bi Belgiju moglo čak ostaviti bez izravnog plasmana na SP, Hrvatska će završiti među drugim nositeljima ždrijeba koji je na rasporedu 5. prosinca u Washingtonu. Njemačka je rujanskim porazom u Slovačkoj nakratko otvorila prostor Hrvatskoj da se ugura među devet najbolje rangiranih po Fifinu koeficijentu, što je uz tri domaćina bio ključan kriterij za status prvog nositelja. No pokazalo se da su jedina dva izgubljena boda u listopadu, remijem s Češkom, preskupa i Vatreni bi zbog toga mogli dočekati osjetno teži ždrijeb...

Dalić je nakon preokreta i pobjede 3-2 u Crnoj Gori jasno dao do znanja da nije zadovoljan načinom na koji se određuju nositelji, pogotovo u kontekstu uspjeha koje Hrvatska ostvaruje već osam godina.

'Ne znam kako su neke reprezentacije ispred nas, po kojem kriteriju'

"Te potove, nisam uopće o tome razmišljao. Prvi, drugi, koji je... Da gledamo ono što je Hrvatska napravila na dva Svjetska prvenstva, bila bi među prvih pet, a ne među prvih 15 ili 10. Ne znam kako su neke reprezentacije ispred nas, po kojem kriteriju, po kojem kriteriju, po kojim bodovima, a mi osvojili dvije medalje na dva Svjetska prvenstva. Ali dobro, to je takvo bodovanje. Mi to tako ne trebamo gledati niti žaliti za tim. Nama je bio prvi i osnovni cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo, to smo učinili elegantno, lagano, s najboljim kvalifikacijama u povijesti i moramo biti sretni. I sad slijedi sedam mjeseci priprema za Ameriku", rekao je Dalić.

'Da se 20 dana prije ždrijeba mijenja...'

Dalić već dulje vrijeme nije u potpunosti usklađen s FIFA-om. Više je puta isticao nelogičnosti i sklonost krovne organizacije većim nogometnim silama. Zbog toga je u nekoliko navrata bojkotirao glasovanje za Fifinu nagradu The Best. Kritičan je bio i prošlog ponedjeljka kada je upozorio da postoji mogućnost da Italija bodovno završi ispred Hrvatske, iako je bilo jasno da je čeka playoff, a upravo su reprezentacije koje nisu izborile izravan plasman dosad gotovo redovito završavale u najslabijem potu. Na kraju će Italija, ako prođe dodatne kvalifikacije, ipak biti u istom statusu kao i Hrvatska – drugi nositelj.

"Možda je bolje da šutim. Da se 20 dana prije ždrijeba mijenja, bolje da šutim", govorio je izbornik.

Podsjetimo, ako Belgija ne izgubi od Lihtenštajna, Hrvatska će u skupini sigurno dobiti jednu od sljedećih reprezentacija, najvećih nositelja: SAD, Meksiko, Kanadu, Španjolsku, Argentinu, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku, Belgiju ili Njemačku. Sustav natjecanja na Svjetskom prvenstvu predviđa da iz svake od 12 skupina prolaze prve dvije reprezentacije, ali i čak osam od 12 trećeplasiranih. Nakon toga slijedi nokaut-faza s dodatnom stepenicom – šesnaestinom finala – nakon koje turnir nastavlja klasičnim kup-sustavom.

