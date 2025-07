Sopić u velikom intervjuu Poljacima otkrio zašto je napustio Rijeku i je li bio blizu Dinama

Željko Sopić trener je poljskog Widzewa iz Lodza od ožujka. Widzew je spasio od ispadanja, te dobio ugovor do 2027. godine. U velikom intervjuu za poljski Weszlo otkrio je brojne stvari. Poljaci su bili svjesni Sopićeve reputacije među novinarima.

"Prvo, morate znati da imam mnogo prijatelja novinara u Hrvatskoj. Ne toliko u Poljskoj, jer s vama gotovo nikad ne razgovaram. Nije stvar u tome da postavljate glupa pitanja, ali ako me pitate nešto što je u tom trenutku nepotrebno, odgovorit ću na svoj način. Udarit ću lopticu. Igrat ću ping-pong.

Nije stvar u tome da imam osobni problem s vama ili drugima, s vašim pitanjima i gledištima. Jednostavno takav sam. Uvijek kažem da ako se što bolje pripremim za utakmice i treninge, očekujem isto i od novinara. Ne možete doći k meni i postavljati besmislena pitanja jer ne znate što se dogodilo. I tu dolazimo do toga kako se novine ponašaju prema vama i kakvu sliku o vama stvaraju. I ovaj intervju će tome doprinijeti, ali nemam problema s tim.

Foto: Profimedia

Rekao sam stvari u svom životu i ne poričem ih. Netko me možda voli zbog njih, netko možda ne. Nisam tip koji razmišlja o tome tko je nešto rekao ili napisao o meni. Ponekad novinari trebaju senzaciju i klikove", rekao je Sopić u svome stilu.

Sopić je naglasio koliko je infrastrukturno Poljska ispred Hrvatske, ali mu nije jasno zašto mu ne dozvoljavaju na glavnom terenu, odnosno dozvoljeno je samo u rijetkim trenucima. U Hrvatskoj je stalno teren dostupan, objasnio je Sopić.

'Nogomet je igra i sloboda mora postojati'

"Ako želiš trenirati na stadionu tri ili četiri puta tjedno, odeš i treniraš. Nitko ne diže buku osim ako teren ne poplavi kiša. Tada bi to bilo glupo. U Hrvatskoj su stadioni također u vlasništvu grada, ali vlasti vam brzo daju dopuštenje, ne postavljaju previše pitanja. Ljudi su spremniji raditi za klub, dok je u Poljskoj obrnuto: više za grad", rekao je bivši trener Rijeke koji je Poljacima objasnio glavnu razliku između nogometa u Poljskoj i Hrvatskoj.

"U Hrvatskoj imamo više talentiranih igrača, dok je u Poljskoj intenzitet igre veći. Jedna stvar kod vas izaziva moje zabrinutosti: broj zadataka koje treneri daju igračima na terenu. Previše ih je. Nogometaši imaju mnoštvo opcija, zadataka i krutih rasporeda. A ponekad igraču jednostavno treba dopustiti da bude igrač. Da bude slobodan.

Nogomet je igra i trebala bi postojati određena sloboda i radost u stvaranju nečega na terenu. To je predstava, demonstracija tvog potencijala, a ne samo igra "budi tamo, budi ovdje". Ne govorimo o robotima. Želite poljskog Messija? Dajte im slobodu", rekao je Sopić te objasnio razloge napuštanja Rijeke.

'Nisam htio poslušati zahtjeve Rijekinog sponzora'

"Nisam htio učiniti ono što je vlasnik očekivao. Kad je došao pravi trenutak, iskoristio ga je i otpustio me. Ne mislim da bi itko u Poljskoj otpustio menadžera koji je prošao prvo kolo, drugo započeo s domaćim remijem 1-1, a zatim imao četiri boda i gol-razliku 4-0 u ligi nakon dva kola. Ali u redu, tip je uložio svoj novac i htio nešto drugačije, a ja mu to nisam mogao dati. Poanta je bila da sam trebao dati priliku sinu svog sponzora da igra.

Foto: Profimedia

Osobno nikada ne bih potpisao ugovor s bilo kojim timom da sam znao da mi sin nije dovoljno dobar. Bila je to najviša liga, bila je to Rijeka. Nisam imao problema s osobljem, a to se odnosi na svakog nogometaša na svijetu, ali imam jedno pravilo: uvijek ću igrati s najboljom mogućom jedanaestoricom. Pogotovo kada se borimo za nacionalno prvenstvo", objasnio je Sopić referirajući se na Stevena Juncaja, njegov otac je uložio veliki novac u Rijeku i spominjao se i kao potencijalni kupac.

Komentirao je Sopić i glasine o mogućem preuzimanju Dinama krajem prošle sezone.

"Zagreb je moj grad. Navijam za taj klub, igrao sam i podržavao Dinamo s tribina dugi niz godina. Međutim, nitko me nije zvao. Došlo je do nekih promjena u klubu, došli su novi ljudi. Imali su jako lošu sezonu, a u medijima su se pojavljivale razne stvari, ali ja nisam bio uključen u njih. To su bile samo glasine. Već sam objasnio kako to funkcionira", zaključio je Sopić.

