Liverpool odao najveću moguću počast svome nastradalom igraču: 'Zauvijek naš broj 20'

Liverpool će umiroviti broj 20 zbog tragično nastradalog igrača Dioga Jote! Njegov klub tako će mu odati najveću moguću počast. Više nitko nikada neće moći nositi broj 20 koji će zauvijek ostati njegov.

"Nakon konzultacija s njegovom suprugom Rute i obitelji, klub može objaviti da će broj momčadi biti ukinut u čast i sjećanje na Dioga na svim razinama, uključujući žensku ekipu i Akademiju. Ovaj potez je priznanje ne samo za neizmjeran doprinos koji je naš dečko iz Portugala dao uspjesima Redsa na terenu u posljednjih pet godina, već i za dubok osobni utjecaj koji je imao na svoje suigrače, kolege i navijače te trajne veze koje je s njima izgradio", napisao je Liverpool na svojoj službenoj stranici.

Forever our number 20… ❤️ pic.twitter.com/SKrbd8CMgE — Liverpool FC (@LFC) July 11, 2025

Podsjetimo, Jota i Andre Silva poginuli su u nesreći u blizini Zamore na sjeverozapadu Španjolske. Prvi rezultati istrage pokazuju da je glavni uzrok nesreće bila pretjerana brzina, zbog koje su nogometaši u unajmljenom Lamborghiniju sletjeli s ceste u blizini grada Palacios de Sanabria.

