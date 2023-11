Pressica je trajala 25 minuta. Kazao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak kako su okupljeni novinari danas u Zagrebu bili u formi s pitanjima, jer ih je bilo pregršt uoči posljednjeg kvalifikacijskog ciklusa u skupini D za odlazak na Euro 2024. Samo ih je potpisnik ovih redaka izborniku Zlatku Daliću postavio četiri...

Uoči završnog raspleta, na vrhu skupine D sa 16 bodova je Turska koja je već osigurala plasman na EURO. Hrvatska nogometna reprezentacija i Wales imaju po 10 bodova, dok je Armenija treća sa sedam bodova. Na začelju je Latvija s tri boda.

Vatreni u zadnja dva kola moraju sakupiti više bodova od Walesa kako bi osvojila jedno od prva dva mjesta koja direktno vode na EP.

Svaki drugačiji rasplet vodi odabranike izbornika Zlatka Dalića u dodatne kvalifikacije u ožujku iduće godine. Podsjećamo, Wales je u međusobnom skoru bolji od Hrvatske nakon što je splitski ogled završio 1-1, a Wales je u Cardiffu pobijedio sa 2-1.

Izbornika Dalića smo pitali - koji je razlog aktiviranja pretpoziva Nikole Vlašića, kako sad gleda na sve što se dogodilo u prošlom kvalifikacijskom ciklusu, smetaju li ga kritike medija i javnosti nakon svega što je napravio s Hrvatskom i hoće li Marko Pjaca dobiti svoju rolu protiv Latvije i Armenije?

O Nikoli Vlašiću nam je rekao...

"Nikola je popravio svoju formu, popravio svoje stanje i zato smo ga zvali jer mislimo da može pomoći", otkrio nam je Zlatko Dalić.

U čemu je izbornik pogriješio protiv Turske i Walesa u listopadu?

"Moja je odgovornost jer nisam prepoznao situaciju, ali i splet puno okolnosti je dovelo do lošeg rezultata. Činjenica je da smo ostali bez pet igrača, bez kompletnog napada. Nisam osjetio da nešto ide po krivu, ali to je prošlost i nećemo se više vraćati na to. Jako su nedostajali Perišić i Kramarić, dva igrača koja u mojem mandatu su najbolji strijelac reprezentacije (Kramarić op.a) i najbolji asistent (Perišić op.a). Moja pogreška je to što nisam dobro procijenio situaciju, osjetio da nešto ide u krivo."

O kritikama u posljednje vrijeme zbog trenutno loše rezultatske situacije u kvalifikacijama, izbornik Zlatko Dalić nam je rekao:

"Ne ljuti me ništa. Svatko ima pravo govoriti što god hoće, ne smeta. Ja znam svoj put, znam svoj pravac, znam što sam učinio i napravio, ne smeta mi ništa".

O Marku Pjaci nam je istaknuo:

"Naša procjena je da je Vlašić popravio formu i mislimo da nam može pomoći. Pjaca je bio u našem fokusu. Pojavio se problem lijeve strane, a Pjaca se diže u formi. Nije u stanju u kojem je bio prije, ali je na dobrom putu, blizu je. Sviđa mi se njegova okomitost protiv Dinama, to nam treba. Išao je u driblinge, trudio se... Što se tiče Livakovića, on je naš prvi izbor, Dominik će biti na golu. On nas je puno puta spasio, ne želim ga dovoditi u pitanje, ostaje prvi izbor."

Dalić je poželio što brži oporavak treneru Varaždina Mariju Kovačeviću, kojem je dijagnosticiran karcinom na dijelu plućnog krila.

"Vrijedan je trener i dajem mu podršku. Taj dečko je svojim ponašanjem, radom, izjavama kupio cijelu hrvatsku javnost. Želim mu brzi oporavak," poručio je Dalić.

Hrvatska će večeras odraditi i prvi trening na stadionu Maksimir. Izabranici Zlatka Dalića u Zagrebu će odraditi ukupno četiri treninga, a u petak u 9:50 lete prema Rigi gdje će iste večeri trenirati i na stadionu Skonto.

Utakmica protiv Latvije na rasporedu je u subotu, 18. studenog u s početkom u 18.00 sati. Nakon utakmice hrvatska reprezentacija se vraća u Hrvatsku.

U nedjelju slijedi regeneracijski trening, a potom u ponedjeljak još jedan trening uoči utakmica protiv Armenije koja je na rasporedu u utorak u 20.45 sati na stadionu Maksimir.

Izbornik Dalić je popis kandidata za posljednje dvije utakmice objavio 30. listopada, a naknadno je aktivirao i pretpozive Martinu Baturini i spomenutom adutu Nikoli Vlašiću.

POPIS ZA UTAKMICE S LATVIJOM I ARMENIJOM

VRATARI: Dominik Livaković (Fenerbahče), Ivica Ivušić (Pafos), Nediljko Labrović (Rijeka)

BRANIČI: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranović (Union Berlin), Joško Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanišić (Bayer Leverkusen), Josip Šutalo (Ajax), Martin Erlić (Sassuolo), Marin Pongračić (Lecce)

VEZNI: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Manchester City), Marcelo Brozović (Al-Nassr), Mario Pašalić (Atalanta), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanušec (Feyenoord), Luka Sučić (RB Salzburg), Nikola Moro (Bologna)

NAPADAČI: Andrej Kramarić (Hoffenheim), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna)

Aktivirani pretpoziv

Martin Baturina (Dinamo Zagreb), Nikola Vlašić (Torino)

Pretpozivi

Borna Barišić (Rangers), Josip Brekalo (Fiorentina), Petar Musa (Benfica), Dion Drena Beljo (Augsburg), Franjo Ivanović (Rijeka), Dominik Kotarski (PAOK)

RASPORED:

18. studenog: Armenija - Wales (15.00) Latvija - HRVATSKA (18.00)

21. studenog: HRVATSKA - Armenija (20.45) Wales - Turska (20.45)

LJESTVICA:

Turska 7 5 1 1 13-6 16

HRVATSKA 6 3 1 2 10-4 10

Wales 6 3 1 2 8-8 10

Armenija 6 2 1 3 8-9 7

Latvija 7 1 0 6 5-17 3