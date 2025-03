Slovenci u ludoj utakmici do senzacije, hrvatska kolonija izbačena u Švedskoj

Hrvatski napadač Dion Drena Beljo postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi u pobjedi bečkog Rapida koji je na svom stadionu s 2-1 u produžetku svladao banjalučki Borac te se plasirao u četvrtfinale nogometne Konferencijske lige.

Slovenac Sandi Ogrinec je u 66. minuti postigao pogodak za Borac koji je goste vodio u četvrtfinale. No, Dion Drena Beljo je samo četiri minute poslije donio izjednačenje Rapidu. Primio je loptu na 18 metara od gola, napravio jedan korak prema kaznenom prostoru i lijevom nogom pogodio donji lijevi kut suparničkog gola.Kako je 1-1 bio rezultat utakmice u Banjoj Luci, dvoboj u Beču je otišao u produžetak. U njemu je Beljo bio inicijator konačnog preokreta, kad je u 96. minuti asistirao Louisu Schaubu, koji je postigao pogodak za konačnih 2-1. Rapid će u četvrtfinalu igrati proitv švedskog Djurgardena, koji je s 3-0 pobijedio ciparski Pafos u uzvratu odigranom u Stockholmu te s ukupnih 3-1 izborio plasman među osam najboljih momčadi Konferencijske lige.

Ludnica u Švicarskoj pripala Slovencima

Utakmica s devet pogodaka i pregršt preokreta odigrana je u Thunu, gdje je Lugano ugostio slovensko Celje, koje je u Švicarsku donijelo pogodak prednosti iz prvog dvoboja. Mahmoud Belhadj je u 21. minuti poništio prednost slovenske momčadi, a u 40. minuti je Svit Sešlar vratio Celju gol viška. Do kraja prvog poluvremena za Lugano su strijelci bili Georgios Koutsias (42) i Daniel Dos Santos (44) pa je na odmor švicarska momčad otišla s aktivnim rezultatom. Tamar Svetlin (68) je opet Celjane vratio u igru za četvrtfinale, ali je Lugano preko Koutsiasa (80) došao do vodstva 4-2. U sučevom dodatku Lugano je u jednom udarcu izgubio rezultatsku prednost i igrača. Hajdari je skrivio kazneni udarac i dobio crveni karton, a Armandas Kučys je preciznim udarcem smanjio na 4-3 i odveo utakmicu u produžetak. Slovenska momčad je s igračem više izjednačila na 4-4 golom Juanja Nieta u 97. minuti. No, Švicarci se nisu predavali, za što su nagrađeni u 118. minuti, kad je Ousmane Doumbia postigao pogodak za 5-4. Tim rezultatom odluka o plasmanu u četvrtfinale ostavljena je za raspucavanje s 11 metara. Celjski nogometaši su bili precizni u prve tri serije, a domaći su iz četiri pokušaja samo jednom pogodili mrežu pa je slovenski predstavnik otišao u četvrtfinale. Celje će se za polufinale boriti protiv pobjednika dvoboja atenskog Panathinaikosa ili Fiorentine.

Nogometaši švedskog Djurgardena pobijedili su ciparski Pafos s 3-0 i tako nadoknadili jedan pogodak zaostatka iz prvog dvoboja te se plasirali u četvrtfinale Konferencijske lige. Domaća momčad je povela u 35. minuti, kad je Oskar Fallenius svladao hrvatskog reprezentativca Ivicu Ivušića. U 69. minuti to je uspjelo i Danielu Stenssonu, što je švedskoj momčadi već bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale, a potvrdio ga je Tokmac Nguen u 86. minuti golom za konačnih 3-0. Cijelu utakmicu za ciparsku momčad odigrao je Zvonimir Šarlija, a u 84. minuti je priliku dobio i Mislav Oršić.

Plasman u četvrtfinale ostvarila je i poljska Jagiellonia unatoč porazu od 0-2 na gostovanju kod Cercle Bruggea. Golove za belgijsku momčad postigli su Hannes van der Bruggen (8) i Felipe Augusto (50), ali to nije bilo dovoljno ni za produžetak, jer je u Poljskoj bilo 3-0 za Jagielloniju. Poljska momčad će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja španjolskog Betisa i portugalske Vitorije Guimaraes.

