Hrvatska je na teškom gostovanju u Armeniji iščupala nove važne bodove u kvalifikacijama za Euro i upisala drugu pobjedu u rujanskom mini-ciklusu. Time su naši nogometaši zasjeli na prvo mjesto u skupini D.

Nije to bila bilo kakva 1-0 pobjeda, jer osim navedene važnosti, bila je ovo i prva pobjeda Hrvatske na Kavkazu, odnosno utakmica u kojoj su naši nogometaši na Kavkazu po prvi put zabili iz igre.

Rezultat je u nogometu, ali i sportu općenito, pokazatelj svega, a ovo su, k tome, kvalifikacije u kojima je najvažnije skupiti broj bodova koji ti jamči plasman na Europsko prvenstvo.

Od prvog trenutka utakmice u Armeniji vidio se odnos snaga na teren i hrvatska odlučnost da se probije blok i zabije, ali i pristup i predstava na Rujevici prošlog petka (pobjeda 5-0), bili su za pljesak. Rujanski mini-ciklus hrvatska nogometna reprezentacija završila je sa 6 bodova i gol razlikom 6-0.

"Protiv Latvije je naša nogometna reprezentacija odigrala sjajno, a u ponedjeljak u Armeniji je ipak bilo tvrđe i teže. Vidjelo se da je susret protiv Latvije ipak ostavio malo traga. Izgledali su Vatreni malo 'umornije'. Naravno, preko puta je bio motiviran suparnik pred punim stadionom svojih navijača. Ali, na kraju jedna rutinska pobjeda i vrlo važna tri osvojena boda", kazao je za Net.hr Robert Špehar.

Imala je Hrvatska puno situacija da povisi vodstvo na 2-0. Čak 25 udaraca na gol Armenije dovoljno sugerira koliko su naši težili ofenzivnoj igri, ali i razigranosti hrvatske momčadi u Erevanu. Niti u jednom trenutku Vatreni se nisu povlačili. Stvarno je bilo puno situacija u kojima su naši nogometaši mogli zabiti za 2-0. Armenci su imali blitzeve, ali ništa više od toga.

Nadali smo se nakon ranog gola da će biti lakše, ali to je nogomet. Robert Špehar, nekad elitni golgeter u HNL-u, deveti strijelac našeg najelitnijeg nogometnog natjecanja u povijesti sa 86 golova, danas trener čija se riječ itekako cijeni i ima težinu, otkriva nam kako smatra da je, kojim slučajem Hrvatska zabila i drugi gol Armeniji, kako bi se možda ponovila i golijada kao protiv Latvije.

"Možda bi im dali pet komada", naglašava Robert Špehar koji je čestitao izborniku Zlatku Daliću, igračima, čitavom stručnom stožeru i timu koju prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju na maksimalnih 6 osvojenih bodova.

"Očekujem u Osijeku protiv Turske veliku podršku naših navijača i bolju partiju naše reprezentacije. S ta tri boda vjerujem da bi smo riješili pitanje plasmana na EP u Njemačku 2024.", govori nam Robert Špehar i o Zlatku Daliću priča:

"Ja to već ponavljam, ali Zlatko Dalić od početka radi fantastično na klupi Hrvatske kao izbornik. Drugo mjesto na SP-u, treće na SP-u, finale Lige nacija, sad ove kvalifikacije, one prošle za SP, pa one prije za Euro... Uvijek povlači prave poteze i ono što pravi trener mora napraviti, pravi trener, kvalitetan izbornik naposljetku - mora osjetiti svoju momčad. Ako je, primjerice, Kovačić ozlijeđen, nećemo ga forsirati. Vjerujemo drugima. Evo, protiv Armenije dva bočna igrača koja su dobro odradila susret s Latvijom, Juranović desnom na beku i Sosa na lijevom, zamijenjena su od strane Dalića i njegovog stožera s dvojicom svježijih, novijih... Dalić je i tu osjetio što oni mogu donijeti, ubacio ih i pogodio. I to je ono što sigurno njegovi igrači poštuju, cijene i na kraju mu vraćaju na terenu. To je jedna simbioza koja je vrlo važna u nogometu, da izbornik klikne s igračima."

Nekad, objašnjava nam Špehar, izbornik ubaci nove igrače, ali drži kostur momčadi. Od kapetana Luke Modrića pa do ostalih koji nose reprezentaciju - "Brozović je tu isto, Livaković koji kad treba je uvijek siguran. Ovakve utakmice, jedna Engleska i Italija bi možda prokockali", tvrdi Špehar i nastavlja.

"Hrvatska ima kvalitetu i samopouzdanje, a Dalić sve jako dobro drži i jedna je od najvažnijih karika u reprezentativnom uspjehu koji je za nas već sad konstanta. Zlatko Dalić je tih i skroman čovjek, kao takvoga poznajem. Naravno, kad je utakmica, kad je teren, zna eksplodirati i iznijeti svoje mišljenje. Ima svoj karakter i stav, daje na važnosti svojim važnim igračima, ali i od njih najviše traži. Ubacuje nove mlade igrače bez straha i napravio je smjenu generacije za što su se mnogi pitali je li to uopće i moguće?! Ne da je napravio nego je stvorio moćnu reprezentaciju i u tome je fenomen. Ne razbacuje se velikim pametovanjima, ne pametuje previše, nogomet je jednostavna igra i kao takvom mu pristupa. Rezultati najbolje govore o njemu. Naš odlazak na EP nije upitan, a velika zasluga ide upravo Zlatku Daliću", zaključio je Robert Špehar.

