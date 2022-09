Hrvatska je riješila Dansku i u Maksimiru (2-1, 0-1 u prvoj utakmici na Parkenu u lipnju) i zasjela na prvo mjesto grupe I s 10 bodova, bodom više od izabranika Kaspera Hjulmanda. No, nije još gotovo. Na redu je Austrija u Beču u nedjelju, posljednja utakmica grupne faze Lige nacija.

Još ih peče austrijska lekcija u Osijeku

Izbornik je na pressici priznao i sam da ih peče onaj poraz u Osijeku 3-0, ali i naglasio kako su svjesni prilike koju imaju, da mogu izboriti Final Four u natjecanju koje im praktički do jučer nije ležalo.

Danska u posljednjoj utakmici na svom terenu igra protiv Francuske i ta utakmica im neće biti nevažna, samo dobra priprema za SP kako se nadao izbornik Danske Kasper Hjulmand, barem prema onom što se dalo iščitati iz pisanja danskih medija.

Kako bilo, pitali smo izbornika sinoć na pressici nakon utakmice planira li mijenjati sastav za Austriju i hoće li Lovri Majeru i Bruni Petkoviću dati šansu od prve minute, ako se uzme u obzir da su svojim ulaskom kreirali pobjednički gol i donijeli potrebnu dinamiku igru i dodatnu opasnost po suparnička vrata?

"Mi smo danas sami sebi omogućili da odlučujemo sami o sebi u nedjelju. Igraju nam rezultati, ali ovisi i o susretu u Kopenhagenu. Idemo u Beč pokušati dobiti utakmicu. Onaj poraz visoki iz Osijeka nas još uvijek peče, međutim mi moramo biti, kako ja to stalno govorim, skromni, mirni, ići korak po korak i ovo je za nas apsorvirana stvar. Što se tiče promjena, vidjet ćemo u ova dva dana koliko imamo vremena, nemamo puno. Napravit ćemo sigurno neke promjene. Ne mogu sad o detaljima tko će, što će. Moramo prvi vidjeti situaciju s igračima kakva je. Nitko se ozbiljnije žalio nešto, ali vidjet ćemo u kakvom su stanju. Ono što veseli da imamo široki kadar igrača, da imamo izbor i u svakom trenutku možemo složiti dobru i kvalitetnu reprezentaciju", kazao nam je izbornik Zlatko Dalić.

'Mi to nismo rekli o posljednjoj utakmici na Maksimiru'

Razmišljali smo u tom trenutku postaviti mu pitanje i o medijskim napisima o tome je li ovo bio oproštaj Hrvatske od Maksimira? No, preludo nam je to zvučalo, iako jasno je kako Poljud preuzima primat za one bitnije, jače i zvučnije utakmice. Međutim, hrvatska nogometna reprezentacija dvije godine do Danske nije igrala na Maksimiru i taj podatak dovoljno govori o situaciji u kojoj se nalazi ne samo Maksimir, već općenito Grad Zagreb s nogometnom infrastrukturom, o čemu se itekako pričalo i na Hvaru na zasjedanju IO UEFA-e.

Nismo izdržali, uhvatili smo izbornika u mix zoni i pitali ga kako komentira medijske napise o tome da je ovo bila možda i posljednja utakmica Hrvatske na Maksimiru, svojevrsni mogući oproštaj?

"Mi to nismo rekli, nitko iz reprezentacije to nije rekao", odmah nam je dao do znanja Zlatko Dalić.

Nema nikakvog mišljenja u HNS-u da je ovo moguća zadnja utakmica?

"To nitko od nas nije rekao niti je to tema. Na Maksimiru smo igrali sjajne utakmice, imali sjajnu podršku, ali realno pogledajte danas sve europske utakmice, niti jedna nije igrana pred praznim tribinama. To je šteta i mi samo govorimo o tome. Ja sam to govorio i već sam se potrošio govoreći o tome. Hrvatski sport toliko lijepog i kvalitetnog čini, a na kraju mi ne možemo dobiti svoj stadion... To je nažalost tako. Ali nitko nije rekao da je ovo bila posljednja naša utakmica na Maksimiru. Dapače, ja sam počeo na Maksimiru, dobio Grčku 4-1. Na Maksimiru je moj put započeo. Ne, nitko to za posljednju utakmicu na Maksimiru nije rekao", zaključio je Zlatko Dalić.

Pogledajte kako je to izgledalo nakon utakmice i što su još izbornik Zlatko Dalić, Joško Gvardiol i Lovro Majer rekli u priloženim videima.