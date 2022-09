U dvoboju 5. kola 1. skupine Lige nacija hrvatski nogometaši su na zagrebačkome Maksimiru pobijedili Dansku s 2-1 (0-0), te imaju šansu u zadnjoj utakmici u nedjelju u Beču protiv Austrije izboriti završni turnir natjecanja.

Pogotke su za Hrvatsku dali Borna Sosa (49) i Lovro Majer (79), a za Dansku Christian Eriksen (77).

Hrvatska je time osigurala ostanak u najjačem razredu Lige nacija, a po prvi puta u povijesti plasirat će se na završni turnir ukoliko u nedjelju u Beču svlada Austriju ili ukoliko Danska ne pobijedi Francusku.

Sosa i Majer zabijali na 'svojem' Maksimiru

Nakon susreta novinarima se obratio strijelac prvog pogotka, Borna Sosa.

"Jako teška utakmica, jako intenzivna. Jako su dobra ekipa i odigrali su sjajnu utakmicu. Zasluženo su bili na prvom mjestu, ali smo mi danas pokazali da je nama tamo mjesto. Zasluženo smo pobijedili, jako mi je drago radi toga. Zbog gola mi je još draže. Sad Austrija u Beču."

Zabio je svoj prvi pogodak za reprezentaciju i to na stadionu gdje je sve počelo, gdje je počeo svoju profesionalnu karijeru.

"Jako sam sretan radi gola, prvi na pamet mi je došao Toni Kroos, on je tako znao zabijati. Lijep je bio gol, a donio nam je tri boda što je najvažnije. Za mene nije mogao biti bolji trenutak, ni stadion, stadion gdje sam odigrao prvu seniorsku utakmicu, pred prijateljima i obitelji. Meni najdraži gol, sigurno"

Potom se osvrnuo na gostovanje u Beču:

"Znamo da idemo na pobjedu, kakva god situacija bila. Daj Bože da izborimo taj final four nakon teške sezone u Ligi nacija. Motiv više je sigurno i bolan poraz u Osijeku od Austrijanaca. Svima se može desiti takav dan, a na nama je da odradimo ovu utakmicu najbolje što možemo", zaključio je.

Majer presretan, a Dalić bjesnio oko pitanja stadiona

Nakon njega je pred novinare stao Lovro Majer, koji je ušao u 78. minuti, a već u 79. donio pobjedu hrvatskoj reprezentaciji.

"Sretan sam zbog pobjede. Jedna jako teška utakmica protiv jake momčadi, ali smo zasluženo pobijedili. Eriksen je krasno pogodio, ali sam mu brzo vratio. Mislim da mi je to jedan od dražih golova, pogotovo kada je u pitanju reprezentacija. Sad idemo sve završiti u Beču. U jako smo dobroj situaciji, idemo po pobjedu i to je to. Samo na taj način razmišljamo."

Osvrnuo se i na svoj povratak u Zagreb.

"Uvijek se lijepo vratiti u Zagreb, u svoj grad i na stadion gdje sam proveo najljepše trenutke života. Mislim da smo našli idealan spoj starijih igrača i mladih, motiviranih igrača koji uče i sjajno igraju".

Izbornik Zlatko Dalić nije skrivao oduševljenje nakon još jedne velike pobjede.

"Ja bi čestitao našim dečkima na sjajnoj utakmici. Dobili smo jako, jako dobru momčad, agresivnu, trkački dobru Dansku. Sve je za pohvalu, naša agresija, trka, pas igra… Zaslužena pobjeda i hvala publici što su bili uz nas."

Potom je prokomentirao nešto lošije prvo poluvrijeme:

"Mi smo dobro krenuli u utakmicu, malo smo se pogubili posljednjih 15-ak minuta prvog dijela, a onda smo napravili rošadu u poluvremenu. Perija je pritiskao visoko stopera, dobili smo dubinu s njim gore. Puno drugačija i puno bolja igra. Lijepa utakmica, neizvjesna i zaslužena pobjeda Hrvatske. Oba gola su lijepa, Lovro je dao gol čim je ušao, a to samo pokazuje kako imamo širok kadar i to je jako važno. Sad smo na prvom mjestu i idemo u Beč po bodove, po pobjedu. Veselim se toj utakmici, vjerujem da će i tamo biti puno naših navijača."

Hate, Love relationship Dalića i Lige nacija

A morao je prokomentirati i Ligu nacija, natjecanje s kojim nije bio u najboljim odnosima.

"Do sada je Liga nacija bila borba da ostanemo u elitnoj skupini, a sada smo u sjajnoj situaciji. Zašto onda ne bi sve napravili da odemo na final four. Bilo bi sjajno da to napravimo prije SP-a. Dečki imaju snage i volje, sjajna je atmosfera u momčadi. Bio sam skeptik i frustrirala me Liga nacija. To me natjecanje nije išlo, ali sada imamo šansu nešto napraviti i zbog igrača bi volio da nešto ostvarimo ".

Maksimirsko ruglo je neizostavna tema…

"Mi gdje god da igramo u Hrvatskoj je prekrasno. Šteta da nemamo nekakve uvjete, mislim da se nijedna utakmica u Ligi nacija ne igra na stadionu na kojem je jedna tribina zatvorena. Već sam se istrošio pričajući o tome, ali nitko ne reagira. Hrvatski sport uveseljava ljude, ali nitko ne reagira. Nevjerojatno mi je da to nije riješeno. Smiješno mi je da opet pričam o tome, ali eto, vi ste me navukli", rekao je pomalo ljutito.

Vatreni imaju briljantne igrače na raspolaganju, a svjestan je toga i Dalić. Ipak, ovo nisu sigurni putnici za Katar.

"Ja sam rekao neki dan: Imamo 5,6 sjajnih stopera. Nije bitno tko je star, tko mlad, nego tko igra dobro, a mi imamo puno opcija. Livaković je bio sjajan, mislim da ništa nije mogao kod Eriksenova šuta. Jako sam sretan što imamo toliko igrača, možemo kvalitetno raditi. Rekao sam da nema puno nepoznanica, ali nije to to. Imamo još mjesec dana do Katara, samo da ne bude nikakvih ozljeda. Nitko neće biti zakinut, Hrvatska će odabrati najbolji kadar s kojim ćemo ići u Katar".