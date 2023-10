Hrvatska nogometna reprezentacija propustila je veliku priliku doći na korak do plasmana na Euro.

Turska je pobijedila u Osijeku s 1-0. Kako bilo, bez obzira na ovaj, baš glupi poraz, Vatreni će se, vjerujemo u to, plasirat na kontinentalnu smotru, zato ljudi nema drame. Inače, dvoboj Hrvatske i Turske imao je baš dobru uvertiru. Šteta što i završetak nije bio takav...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, bilo je nekih sat i pol prije početka utakmica. Na Opus Areni nije baš bilo ljudi, tribine su se još punile, a hrvatski nogometni reprezentativci predvođeni Lukom Modrićem izašli su osjetiti travnjak predivnog nogometnog zdanja koje uistinu ostavlja bez daha. U isto vrijeme, na travnjaku su bili i turski nogometaši.

Srce odmah zaigra kad tamburica svira

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Nekao u tom trenutku, sa zvučnika je počela svirati stara slavonska himna, rekli bi - Otvor' ženo kapiju, man' se oće naša, evo mene i mojih pajdaša. Od Požege i Županje, sve do Vukovara, nema nigdje ovakvih bečara... "

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada od 20.00 samo na stream platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primjetili smo tada s novinarskih nebeskih svodova, s gornje etaže na kojoj su na Opus Areni smješteni novinari, kako su u tom trenutku razgovarali Luka Modrić, Danijel Subašić, Ivica Olić, a Domagoj Vida je bio s njima i lagano se gibao...

Nije ni čudo, Domagoj Vida je prava slavonska lola, isto kao i Ivica Olić, oni su bili na svom i normalno, rodni melos ih je povukao. Jer, tamburica koja dušu dira nije prokleta, nego sveta, a srce odmah zaigra kad tamburica svira. "Prijatelju nije lako, kad se nekog voli tako", kazat će Vida i Olić i biti u pravu... Teško je biti ravnodušan kad tamburica svira i u srce dira...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo

Zovi, samo zovi Livija

Znaju to jako dobro Olić i Vida, znali su to u četvrtak navečer svi hrvatski nogometni reprezentativci,članovi reprezentacije, koji nisu htjeli dopustiti da se hrvatska fešta na Opus Areni pretvori u tugu, međutim upravo se to dogodilo. Osječani, ali i svi oni koji su hodočastili Opus Arenu i Vatrene, nisu zaslužili ovakvu nogometnu večer i poraz od Turske...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od prve minute odzvanjalo je "zovi, samo zovi", a Dominik Livaković u 2., nakon samo 90 sekundi, nije dopustio da Turska iskoristiti trenutak nepažnje hrvatske obrane, kad je turski igrač Baris Alper Yilmaz neometano opasno tukao s nekih 1¸8 metara...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opus Arena akustičan je stadion, a to se dobro moglo vidjeti i čuti u 6. minuti, kad je stadion gromoglasno zapjevao kultnu navijačku pjesmu - Bježite ljudi, bježite iz grada...

U 7. minuti, Kerem Akturkoglu je opasno tukao iz kontranapada na asistenciju Yilmaza, a Livi se maestralno ispružio i skinuo još jedan opasan pokušaj turskih trupa, drugi u samo 7. minuta. U 13. minuti, Livaković je skinuo čisti zicer za treću veliku obranu u samo 13 minuta. Hrvatska je opasno visila na startu...

Dominik je zaključao svoja vrata i odmah Turcima dao do znanja da neće moći, ove noći...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Akturkoglu je izašao jedan na jedan pred Livakovića nakon jedne duge lopte, hrvatski vratar to je obranio pa je nakratko bio i ozlijeđen, no stisnuo je zube i noseći pjesmom s tribina nastavio je utakmicu.

U 21. minuti, Luka Modrić pokazao je djelić svoje magije kad je briljantno uposlio Kovačića u šesnaestercu, plasirao mu je bio Luka odličan pas, ali Kova to nije stigao...

U 25. minuti, s tribina se čulo Moja Domovina, navijači su osjetili kako je našima podrška potrebna, jer u prvih pola sata nisu hrvatski nogometaši dobro igrali, Turci su se brzo otvarali, imali su brzu tranziciju i svaki put su bili opasni kad su došli do naših šesnaest metara. Svoju opasnost su u jednom trenutku i materijalizirali...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Yilmaz šokirao Opus Arenu

U 30. minuti, Yilmaz je šokirao Opus Arenu i matirao Dominika Livakovića koji je neobjašnjivo izašao sa svog gola... Bila je to kardinalna pogreška Livija, ni VAR provjera nije spasila Vatrene...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaki put kad imamo čistu situaciju, priliku za rješavanje kvalifikacija, mi uvijek nešto zeznemo. Tako je bilo i u Gradskom vrtu protiv Slovačke 2-2", komentirali su novinari u press loži i bili u pravu.

U 39. minuti, Kovačić je krivo dodao u opasnoj situaciji, a Turci su se bili preselili i okupirali naš teren, kao da je 14. stoljeće i Osmansko carstvo.

Tada su Hrvati bili suočeni s golemom opasnošću i ne sluteći tada da će ona za njih imati tragične posljedice. Slično je bilo s našim nogometašima u prvom poluvremenu, bila je to loša igra Dalićevih jurišnika... Bojali smo se tragičnih posljedica loše igre naših nogometaša. U prvom dijelu Vatreni nisu mogli puknuti na gol, tek u 45. je Petar Musa pucao po sredini turskog gola, ali bezopasno...

Bolje drugo poluvrijeme

Drugo poluvrijeme otvoreno je skandiranjem - hoćemo pobjedu! U 48. minuti, Luka je odličnom loptom pronašao Josipa Brekala koji je bio u trku, primio loptu, odlično ju podvalio Pašaliću koji si se potezom previše zakomplicirao život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrvatska, Hrvatska", tribine su davale podršku našima, ali Vatreni su pokazivali nogometno znanje kao da su počeli jučer igrati nogomet. Turska je s dva igrača dolazila u kazneni prostor naše reprezentacije bez problema. Istina je i ta da su hrvatski nogometaši bolje i dinamičnije igrali u drugom poluvremenu.

Perišić jako nedostaje

Brekalo je bio razigran, vidjelo se koliko mu je nedostajala hrvatska nogometna reprezentacija, ali isto tako vidjelo se koliko nedostaje Vatrenima Ivan Perišić. Perija jednostavno daje opasnost i dimenziju više u igri reprezentacije.

U 70. minuti, Bruno Petković promašio je čistu priliku poskliznuvši se, a publika je proključala...

Beljo propustio priliku biti junak

Publika je pokušavala dignuti Vatrene, ali bez uspjeha. U 79. minuti, već smo vidjeli Majerov gol, ali em je svirano zaleđe, em Majer nije zabio... U 82. je Dion Drena Beljo propustio zabizi iz prve zicer s pet metara, Petko mu je spustio, ali Beljo je lijevom zapucao priliku biti junak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 88., Beljo je odlično tukao iz prve, ali obranio mu je pokušaj Cakir. U 90. minuti, glavni sudac je prvo dosudio penal za Hrvatsku, ali VAR provjerom poništena je odluka.

Kako bilo, zaboravimo sve što se događalo, izbrišimo ovaj dvoboj, naučimo na pogreškama i pobijedimo Wales u nedjelju na Otoku. Hrvatska to može i zna!