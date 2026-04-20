TISUĆU SUDJELOVALO /

Masovna tučnjava prije utakmice: Privedeno čak 500 navijača

Masovna tučnjava prije utakmice: Privedeno čak 500 navijača
Foto: Konstantinos Tsakalidis/Alamy/Profimedia

20.4.2026.
16:33
D.F.Hina
Više od 500 navijača Stuttgarta privedeno je nakon masovne tučnjave s navijačima Bayerna ispred Allianz Arene u Muenchenu, prije nedjeljne utakmice u kojoj su domaćini pobjedom osigurali osvajanje 35. naslova prvaka Njemačke, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik policije Christian Drexler.

Oko 1000 navijača sudjelovalo je u sukobima, objavila je policija, dodajući da se "činilo da je incident bio planiran".

Drexler je rekao da je oko 500 navijača Stuttgarta bilo na putu od stanice podzemne željeznice do stadiona kada su iznenada počeli trčati u neočekivanom smjeru. Skupina, u kojoj je bilo i nekoliko maskiranih osoba, naišla je na otprilike isti broj navijača Bayerna na parkiralištu. Policija je odmah uspjela razdvojiti dvije skupine i okružiti navijače Stuttgarta.

 

 

Oko 350 njih odvedeno je u policijsku upravu u centru grada, dok su ostali privedeni na mjestu događaja. Do večeri su svi pušteni.

Na teret im se, između ostalog, stavlja remećenja javnog reda i mira te pružanje otpora uhićenju.

"Takvim problematičnim ljudima nema mjesta u Muenchenu", rekao je Drexler.

Samo su navijači Stuttgarta privedeni, jer nije bilo dovoljno policajaca na licu mjesta da privedu obje skupine. Više od 300 policajaca bilo je na dužnosti na Allianz Areni tijekom cijele utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Što je Riera govorio noć prije smjene u Istri

