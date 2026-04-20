Legendarni Rumunj postao izbornik svoje zemlje

Najbolji rumunjski igrač svih vremena, “Maradona s Karpata”, Gheorghe Hagi, novi je izbornik Rumunjske.

Šezdesetjednogodišnji Hagi prije Rumunjske vodio je Farul iz Constanțe, klub u kojem je započeo karijeru, ali i čiji je vlasnik. Osim u Farulu, bio je trener Galatasaraya, Bursaspora i Steaue. Izbornik rumunjske reprezentacije bio je i na samom početku karijere 2001., a drugi put dolazi na klupu nakon smrti legendarnog trenera Mircee Lucescua.

Ovo će mu biti drugi mandat na klupi nakon što je u prvom ostavrio jednu pobjedu, dva remija i jedan poraz, te ostao bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2002 nakon poraza od Slovenije

Za zadatak je dobio plasman na EURO 2028 i Svjetsko prvenstvo 2030., a hoće li u tome uspjeti, tek ćemo vidjeti.

🇷🇴 Gheorghe Hagi est intronisé sélectionneur de la Roumanie pour la 2e fois !



Objectif Euro 2028 et surtout Coupe du monde 2030.



Un retour 25 ans après un passage éclair et non avenu. Le chantier est homérique. Il souhaite instaurer une identité de jeu. Le plus dur commence.

