NAJBOLJI SVIH VREMENA /

Legendarni Rumunj postao izbornik svoje zemlje

Legendarni Rumunj postao izbornik svoje zemlje
Foto: Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia

Ovo će mu biti drugi mandat na klupi nakon što je u prvom ostavrio jednu pobjedu, dva remija i jedan poraz.

20.4.2026.
15:20
Sportski.net
Najbolji rumunjski igrač svih vremena, “Maradona s Karpata”, Gheorghe Hagi, novi je izbornik Rumunjske.

Šezdesetjednogodišnji Hagi prije Rumunjske vodio je Farul iz Constanțe, klub u kojem je započeo karijeru, ali i čiji je vlasnik. Osim u Farulu, bio je trener Galatasaraya, Bursaspora i Steaue. Izbornik rumunjske reprezentacije bio je i na samom početku karijere 2001., a drugi put dolazi na klupu nakon smrti legendarnog trenera Mircee Lucescua.

Ovo će mu biti drugi mandat na klupi nakon što je u prvom ostavrio jednu pobjedu, dva remija i jedan poraz, te ostao bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2002 nakon poraza od Slovenije

Za zadatak je dobio plasman na EURO 2028 i Svjetsko prvenstvo 2030., a hoće li u tome uspjeti, tek ćemo vidjeti.

Gheorghe HagiRumunjska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
