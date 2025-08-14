NEOČEKIVANI ODLAZAK /

Vijest o Nemanji Matiću šokirala Srbiju: 'Hvala ti za sve trenutke'

Foto: Profimedia

Lyon je Matiću zahvalio na 'svim velikim trenucima'

14.8.2025.
19:54
SPORTSKI.NET
Profimedia
Proslavljeni srpski nogometaš Nemanja Matić (37) u četvrtak je raskinuo ugovor s francuskim Lyonom, službeno je potvrdio taj klub.

O raskidu se nagađalo već neko vrijeme, a sada je stigla i službena potvrda, a ta je vijest privukla veliku pozornost u Matićevoj domovini Srbiji jer je Nemanja jedan od najvećih nogometaša u njihovoj povijesti.

""Hvala ti za sve velike trenutke, Nemanja. Sve najbolje u budućnosti", napisali su iz Lyona na društvenim mrežama.

Matić je u Lyon stigao na početku ptošle sezone i u njoj nastupio u 58 utakmica s učinkom od jednog gola i jedne asistencije.

Nije poznato u kojem će klubu nastaviti karijeru, najviše se piše o tome da su za Matića zainteresirani Valencia i Ajax.

Nemanja MatićLyon
