Vijest o Nemanji Matiću šokirala Srbiju: 'Hvala ti za sve trenutke'

Proslavljeni srpski nogometaš Nemanja Matić (37) u četvrtak je raskinuo ugovor s francuskim Lyonom, službeno je potvrdio taj klub.

O raskidu se nagađalo već neko vrijeme, a sada je stigla i službena potvrda, a ta je vijest privukla veliku pozornost u Matićevoj domovini Srbiji jer je Nemanja jedan od najvećih nogometaša u njihovoj povijesti.

""Hvala ti za sve velike trenutke, Nemanja. Sve najbolje u budućnosti", napisali su iz Lyona na društvenim mrežama.

Nemanja Matić et l’OL mettent fin à leur collaboration 🤝



Merci pour tous les moments forts, Nemanja 🙌🔴🔵



Bon vent pour la suite ⚽️💫 — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2025

Matić je u Lyon stigao na početku ptošle sezone i u njoj nastupio u 58 utakmica s učinkom od jednog gola i jedne asistencije.

Nije poznato u kojem će klubu nastaviti karijeru, najviše se piše o tome da su za Matića zainteresirani Valencia i Ajax.

