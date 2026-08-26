Varaždin prodao kapetana: Odlazi u ciparskog velikana

Ono o ćemu se govorilo već neko vrijeme sada je dobilo službenu potvrdu - Oliver Zelenika napustio je Varaždin i potpisao za ciparski APOEL.

Vijest je to koju je potvrdio sam hrvatski prvoligaš napisavši:

"NK Varaždin i APOEL FC postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapetana i vratara Olivera Zelenike, koji nakon više od šest godina provedenih u Varaždinu svoju karijeru nastavlja na Cipru. U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku, no njegov doprinos našem klubu daleko nadilazi brojke.

Tijekom svih ovih godina bio je jedan od lidera svlačionice, a s Varaždinom je prošao put od nekih od najtežih trenutaka do najvećih uspjeha. Kao kapetan predvodio je momčad do dva uzastopna plasmana u Europu i povijesnog trećeg mjesta, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba. Hvala ti, dragi Zeki, na svemu i sretno u novom poglavlju karijere"

Koliko je Varaždin zaradio na Zeleniki zasad nije poznato, no hrvatski je vratar na Transfermarktu procijenjen na 300 tisuća eura.