FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONAJBOLJI GOLMAN LIGE /

Varaždin prodao kapetana: Odlazi u ciparskog velikana

Varaždin prodao kapetana: Odlazi u ciparskog velikana
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku

26.8.2026.
16:03
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ono o ćemu se govorilo već neko vrijeme sada je dobilo službenu potvrdu - Oliver Zelenika napustio je Varaždin i potpisao za ciparski APOEL.

Vijest je to koju je potvrdio sam hrvatski prvoligaš napisavši:

"NK Varaždin i APOEL FC postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapetana i vratara Olivera Zelenike, koji nakon više od šest godina provedenih u Varaždinu svoju karijeru nastavlja na Cipru. U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku, no njegov doprinos našem klubu daleko nadilazi brojke.

Tijekom svih ovih godina bio je jedan od lidera svlačionice, a s Varaždinom je prošao put od nekih od najtežih trenutaka do najvećih uspjeha. Kao kapetan predvodio je momčad do dva uzastopna plasmana u Europu i povijesnog trećeg mjesta, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba. Hvala ti, dragi Zeki, na svemu i sretno u novom poglavlju karijere"

Koliko je Varaždin zaradio na Zeleniki zasad nije poznato, no hrvatski je vratar na Transfermarktu procijenjen na 300 tisuća eura.

Oliver ZelenikaNk Varaždin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike