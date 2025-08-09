Osijek pred svojim navijačima pobjedu čeka već 104 dana: Je li hrvatski prvak šansa?

UŽIVO

2. kolo SHNL-a

Mjesto održavanja utakmice: Opus Arena

Početak: 21.00

Osijek - Rijeka 0-0

Osijek i Rijeka večeras od 21.00, u sklopu 2. kola, igraju drugi derbi ove sezone u SHNL-u. Nakon poraza u prvom derbiju i prvoj ovosezonskog ligaškoj utakmici, onoj protiv Dinama (0-2), Osječani na Opus Areni dočekuju aktualnog prvaka Hrvatske - Rijeku. Izabranici Radomira Đalovića u Osijek su doputovali na krilima debakla protiv Shelbournea u srijedu na Rujevici (2-1) i derbi protiv Osijeka im je prilika za - kakvo takvo - iskupljenje! No, ono što veseli sve pristalice s Kvarnera je povratak Tonija Fruka u momčad. Ono što ne veseli pristalice Rijeke je, da nakon sraza s Ircima, otpao Ante Majstorović, a pod upitnikom su još Rukavina koji je u fazi oporavka, te Radeljić, Ndockyt, Janković i Petrovič.

Osječani pred svojim navijačima pobjedu čekaju večć 104 dana, posljednji put Osijek je slavio na Opus Areni u 32. kolu SHNL-a protiv Hajduka 2-0. Uz to prvenstveni ždrijeb nije bio naklonjen Bijelo-plavima. Namijenio im je tri najteža izazova u ligi gotovo jednog za drugim.

Povijest je pokazala kako se Rijeka upravo protiv Osijeka vraćala u život nakon europskih neuspjeha, a što je najbolje upozorenje, ali i motiv za domaćina. Prošlog ljeta, recimo, kad su Bijelo-plavi Rijeci došli između dvije europske utakmice protiv Olimpije - nekoliko dana nakon 1-1 na Rujevici, odnosno nekoliko dana prije teškog 0-5 stradavanja u uzvratu.

Osječani pred svojim navijačima pobjedu čekaju već 104 dana, posljednji put Osijek je slavio na Opus Areni u 32. kolu SHNL-a protiv Hajduka 2-0. Uz to prvenstveni ždrijeb nije bio naklonjen Bijelo-plavima. Namijenio im je tri najteža izazova u ligi gotovo jednog za drugim (u uvodna četiri kola) i u tim okolnostima nogometaši Simona Rožmana će morati tražiti potvrdu koliko vrijede. Sve u svemu, čeka nas zanimljiva utakmica na Opus Areni.

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri i Rijeke i Osijeka muku muče s izostancima, ali najavljuju pobjedu u derbiju kola