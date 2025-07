Utakmica BiH i Izraela treba se igrati u Mostaru: Nastali prosvjedi i poticaji na bojkot

Nakon što je UEFA objavila kako će mlade U-21 nogometne vrste Bosne i Hercegovine i Izraela početkom rujna u Mostaru igrati susret kvalifikacija za EURO 2027. u BiH je pokrenuto nekoliko inicijativa za bojkot toga susreta s nizom protuizraelskih i antisemtiskih poruka.

Mladi bosanskohercegovački nogometaši trebaju 5. rujna na stadionu Zrinjskog iz Mostara u prvome kolu skupine G ugostiti vršnjake iz Izraela, službeno je objavila u srijedu UEFA na svojim mrežnim stranicama. U toj su skupini još Nizozemska, Slovenija i Norveška.

Odmah nakon objave vijesti da će BiH igrati protiv Izraela uslijedili su brojni prosvjedi putem društvenih mreža te su pokrenute inicijative za bojkot ovoga susreta.

Izrealski biznismen na čelu je Zrinjskog

Putem društvenih mreža na takve pojave reagirao i jedan od čelnih ljudi Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog iz Mostara, izraelski biznismen Amir Gross Kabiri koji je napisao 'više mjesta za naše navijače'.

To je još više razbijesnilo briojne komentatore na društvenim mrežama koji su pritom slali niz uvredljivih i prijetećih antisemitskih poruka.

U više navrata u Bosni i Hercegovini je zbog rata u Gazi javno iskazivana potpora Palestincima, uz nerijetko izricanje prijetnji i uvreda prema židovima.

