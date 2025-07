Saga oko najtraženijeg napadača Europe je gotova! Stiže u novi klub i uzima kultni broj

Gotovo je! Viktor Gyökeres, najtraženiji napadač na nogometnom tržištu, sve je dogovorio s Arsenalom i u subotu će imati liječnički pregled te potpisivanje ugovora s Arsenalom.

Arsenal će Sportingu platiti 63 i pol milijuna eura plus još 10 u eventualnim bonusima. The Athletic doznaje da će Gyökeresu Arsenalu nositi dres s brojem 14, brojem koji je postao legendaran zahvaljujući najboljem strijelcu kluba Thierryju Henryju. Šveđanin mađarskih korijena dokazao se u Championshipu u dresu Coventry Cityja.

🚨 Arsenal reach total agreement with Sporting Lisbon to sign Viktor Gyokeres. #SportingCP grant 27yo striker permission to travel; medical scheduled for Saturday. Sweden international expected to wear iconic No14 shirt as new #AFC front man @TheAthleticFC https://t.co/VtLiHM4TvM