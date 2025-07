Najmlađa momčad u jednoj europskoj utakmici oduševila sve, a u Beogradu ih dočekala ludnica

Nogometaši Partizana u četvrtak su u Katowicama porazili ukrajinskog predstavnika Oleksandriju 2:0 i napravili veliki korak k trećem pretkolu Konferencijske lige.

Ta pobjeda velika je jer se Partizan nalazi u velikoj financijskoj krizi i za momčad igraju uglavnom mladi igrači ponikli u klubu. U Katowicama je izašla najmlađa postava Partizana ikada u jednoj europskoj utakmici. Prosjek godina početnih 11 iznosio je samo 22,1 godinu. 6 od 11 igrača imalo je 21 godinu i manje. Srpski mediji zato su im već dali nadimak Partizanove bebe. Strijelci Bogdan Kostić i Ognjen Ugrešić su 2007. odnosno 2006. godište.

Ukrajince čeka pakao u Humskoj

Bebe su simpatije navijača osvojile već u prošloj rundi kada su u prvom pretkolu Europske lige ispali tek nakon jedanaesteraca od AEK-a iz Larnace. Nakon ove velike pobjede nad Ukrajincima, veliki broj Partizanovih navijača dočekao je igrače na aerodromu Nikola Tesla i pozdravio ih pjesmom.

Partizan će na svome stadionu sljedeći tjedan imati veliku podršku s tribina i očekuje se prolazak u treće pretkolo gdje će igrati s poraženim iz susreta Midtjylland - Hibernian (1:1 u Danskoj).

