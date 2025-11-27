Trener Lillea: 'Nisam zaboravio da je Dinamo zabio. Da je gol priznat, možda bi bilo drugačije'

Lilleov trener Bruno Genesio rekao je nakon pobjede od 4-0 nad Dinamom da zagrebačka momčad nije loša, ali da su njegovi nogometaši na nju izvršili jaki pritisak koji ju je izmorio i obeshrabrio.

"Vrlo je teško ocijeniti jednog protivnika u odnosu na druge jer ni jedna utakmica nije ista. Večeras smo doista dobro krenuli, jako pritiskali njihove igrače, što je moralo zaboljeti Dinamo", izjavio je Genesio na konferenciji za medije u Lilleu.

"No, nisam zaboravio da je Dinamo zabio gol, doduše pomoću prekršaja, ali da je gol bio priznat možda bi utakmica bila drugačija", rekao je.

Foto: Sameer Al-doumy/afp/profimedia

Dinamo je od samog starta prepustio posjed suparniku, pri čemu su se desetorica igrača hrvatskog predstavnika povukla na svoju polovicu i čekala pogrešku francuskog sastava za potencijalni kontranapad. U sedmoj minuti je Mišić uposlio Lisicu, a njegov centaršut je dočekao Bakrar i glavom pogodio mrežu Lillea. No, glavni sudac je odmah poništio pogodak nakon prekršaja Bakrara u napadu, zbog guranja suparnika. Lille je zatim do poluvremena zabio dva gola, a u nastavku još dva.

"Nametnuli smo se intenzitetom, jako smo pritiskali pa su Dinamovi igrači izgledali umorno. Treći primljeni gol ih je obeshrabrio", izjavio je Genesio.

Napomenuo je da je Lille, nakon prethodna dva poraza od Crvene zvezde 0-1 i PAOK-a 3-4, napravio sve što je trebalo.

"Mi nismo igrali protiv loše momčadi, protiv slabog suparnika, Dinamo ima zanimljivih igrača, ali ta je momčad bila u problemu večeras", rekao je trener Lillea.

Objasnio je da je Lille na svom terenu imao dva cilja.

"Prvi je bio izbjeći poraz jer bi nas on teško pogodio, a drugi je bio doći do tri boda kako bi se približili plasmanu među osam najboljih u Europskoj ligi. I to smo ostvarili", zaključio je.

