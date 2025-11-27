Kovačević o razlozima poraza od Lillea: 'Govorili smo i prije utakmice da ne smijemo to raditi'

Dinamov trener Mario Kovačević rekao je nakon poraza 0-4 od Lillea da nije nedostajao voljni moment kod njegovih igrača nego je Lille bio puno kvalitetniji pa je sve bilo na njegovoj strani.

"Čestitam Lilleu na zasluženoj pobjedi. Znali smo da smo trebali imati savršeni dan da bi uspjeli, ali nismo ga imali", izjavio je na konferenciji za medije u Lilleu. Kovačević je rekao kako je Lille pritiskao od prve minute čemu je Dinamo odolijevao, a nakon što mu je poništen pogodak "sve je bilo na strani" francuskog prvoligaša.

"Dvije njihove tranzicije, dva gola. Govorili smo i prije utakmice da im ne smijemo ostavljati prostora", rekao je Kovačević.

Smatra da su njegovi igrači mladi pa "očito moraju proći ovako nešto da bi napredovali". Upitan je li za visok poraz uzrok slab voljni moment njegovih igrača, koji su ponekad stajali daleko od protivnika, odgovorio je da nije.

"Nije razlog voljni moment nego kvaliteta protivnika. Htjeli smo u čvrstom bloku izlaziti, ali Lille je bio dobar, pravi, a mi nismo",

Rekao je da su u drugom poluvremenu pokušali nešto promijeniti, ali to je funkcioniralo tek petnaestak minuta.

"Ovaj poraz sada moramo zaboraviti jer nas sada očekuje najteži dio ovog prvog dijela sezone", rekao je Dinamov trener.

Zagrebačku momčad očekuju prvenstvene utakmice s Goricom i Hajdukom.

