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ENGLESKA ILI ITALIJA /

Neočekivani obrat: Transfer reprezentativca BiH u Juventus pod velikim upitnikom

Neočekivani obrat: Transfer reprezentativca BiH u Juventus pod velikim upitnikom
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Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia

Prema pisanju medija iz BiH, 23-godišnji stoper traži godišnju plaću od 3,5 milijuna eura

7.7.2026.
19:03
Sportski.net
Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia
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Transfer Tarika Muharemovića u Juventus, koji se donedavno činio praktički dogovorenim, naišao je na ozbiljnu prepreku. Iako su Torino i Sassuolo blizu dogovora oko odštete, pregovori su zapeli zbog uvjeta koje traži reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju medija iz BiH, 23-godišnji stoper traži godišnju plaću od 3,5 milijuna eura, dok mu Juventus nudi oko 2,2 milijuna. Upravo ta razlika trenutačno koči realizaciju transfera.

Situaciju dodatno komplicira interes klubova iz Engleske, koji su navodno spremni ispuniti Muharemovićeve financijske zahtjeve. Ipak, Juventus ima važnu prednost jer mu pripada 50 posto iznosa od buduće prodaje igrača, pa bi ga mogao dovesti za znatno manji iznos od konkurencije.

Ako torinski klub ne poboljša ponudu, sve je izglednije da bi Muharemović karijeru mogao nastaviti u Premier ligi umjesto povratka u Juventus.

Bosna I HercegovinaJuventusSassuolo
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