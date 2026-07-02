Nevjerojatan iznos: Evo koliko su Zmajevi zaradili na SP-u

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zaradila je 23.5 milijuna dolara od sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu, gdje je ispala u šesnaestini finala, izvijestili su lokalni mediji.

BIH je u nokaut fazi izgubila od SAD-a 0-2, a brojni lokalni mediji nastup reprezentacije opisali su kao herojski.

Kako izvještava portal Klix.ba, za plasman na turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku, BiH je dobila 12.5 milijuna dolara, od čega je 2.5 milijuna dolara namijenjeno pripremama, a plasmanom u nokaut fazu reprezentacija je zaradila još 11 milijuna dolara, što će biti isti iznos kao i sve reprezentacije ispale u toj fazi.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) izdvojila je 871 milijun dolara za reprezentacije koje su se kvalificirale za ovogodišnje natjecanje.

FIFA će novac uplatiti na račun Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a zatim će biti raspoređen igračima i trenerskom osoblju, a dio će završiti i u blagajni Saveza, tvrdi Klix.ba.