Kukoč raspalio po Garciji: 'To je za ozbiljno promatranje'

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u 2. pretkolo Europske lige usprkos porazu 1-2 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline. Ključnim se pokazala domaća 2-0 pobjeda.

Nogometaši Hajduka nastavljaju svoj europski put. Nakon što su u Splitu slavili sa 2-0, u uzvratu su izgubili sa 1-2, pa ukupnim rezultatom 3-2 idu dalje.

U idućoj rundi čeka ih ciparski Pafos. Prvi susret je na Poljudu 23. srpnja, uzvrat je na Cipru 30. srpnja.

Nakon utakmice na društvenim mrežama se oglasio bivši igrač Bijelih Tonći Kukoč Petraello, koji je uputio žestoku kritiku treneru Gonzalu Garciji zbog uvođenja Bambe prije Marka Livaje.

"Pogledajte kretnju i reakciju Bambe kod drugog gola Žiline. Kasni za svojim igračem i onda ga alibi napada te pušta da uđe u sredinu kao da je na terminu. Čovjek je ušao u igru u 75. minuti. Ako u 15 minuta nemaš snage i energije ispratiti svog igrača, o čemu dalje imamo pričati? U natjecateljskoj utakmici u četiri od pet utakmica izgleda kao da je zalutao u profesionalni nogomet. U 1. NL ima 50 krila koji su bolji od njega. Uvoditi Bambu prije Livaje, to je za ozbiljno promatranje. Hajduk bez krila ne može igrati protiv ozbiljnih ekipa. Melnjak ne može igrati krilo jer mu fali brzine i eksplozivnosti da bi to moglo proći. Hvala Bogu da nadoknada nije bila deset minuta jer bi se ponovila Albanija", napisao je Kukoč.