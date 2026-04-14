Rijeka dočekala crne vijesti: Mladi reprezentativac teško se ozlijedio

Teo Barišić morao je napustiti igru u utakmici Rijeke i Osijeka u nedjelju. Na štakama je napustio Rujevicu, a sada su se potvrdile crne vijesti za kvarnerski klub.

Novi list javlja kako je došlo do potpune rupture prednjeg križnog ligamenta i oštećenja lateralnog meniskusa desnog koljena. To je vrlo teška ozljeda koljena, a oporavak traje izrazito dugo. Prognozira se oporavak od devet mjeseci što znači da Barišića više nećemo vidjeti na terenu do kraja ove godine. Zaigrat će tek u drugoj polusezoni sljedeće sezone.

Velika je to šteta jer Barišić je bio odličan u dresu Rijeke po dolasku iz Lyona te je igrao i za Olićevu U-21 selekciju. Dobre vijesti za Rijeku su stigle što se tiče Tonija Fruka. On je protiv Osijeka zaradio udarac u rebra, ali pretrage su pokazale kako nije došlo do puknuća i mogao bi konkurirati i za utakmicu s Dinamom u subotu.

