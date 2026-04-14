Bivši bundesligaški nogometaš poginuo nakon bizarne prometne nesreće

Iz njemačke dolazi još jedna smrt bivšeg nogometaša, a ova je poprilično bizarna. Nekadašnji bundesligaški igrač Reiner Wirsching poginuo je nakon što se na biciklu sudario s jelenom prošlog četvrtka.

Wirsching je u biciklističkoj vožnji u blizini Bad Kissingena naletio na jelena te je pao s bicikla. Vozač koji je prolazio odmah je pozvao hitne službe, ali Wirsching je podlegao ozljedama dva dana kasnije. Vjeruje se da je došlo do pada na glavu što se pokazalo kobnim. Njegov brat Dieter otkrio je da je zadobio tešku frakturu baze lubanje s jakim krvarenjem - gotovo bez ikakvih izgleda za preživljavanje.

Der #FCN trauert um Reiner #Wirsching. Der ehemalige Club-Profi ist am Wochenende im Alter von nur 63 Jahren verstorben. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt all seinen Angehörigen. 🙏



Wirsching je igrao u Bundesligi za 1. FC Nuremberg od 1989. do 1992. Nastupio je 72 puta i postigao 14 pogodaka.

