KOBNA VOŽNJA /

Bivši bundesligaški nogometaš poginuo nakon bizarne prometne nesreće

Bivši bundesligaški nogometaš poginuo nakon bizarne prometne nesreće
Foto: X/@1_fc_nuernberg

Wirsching je u biciklističkoj vožnji u blizini Bad Kissingena naletio na jelena te je pao s bicikla

14.4.2026.
13:15
Sportski.net
Iz njemačke dolazi još jedna smrt bivšeg nogometaša, a ova je poprilično bizarna. Nekadašnji bundesligaški igrač Reiner Wirsching poginuo je nakon što se na biciklu sudario s jelenom prošlog četvrtka.

Wirsching je u biciklističkoj vožnji u blizini Bad Kissingena naletio na jelena te je pao s bicikla. Vozač koji je prolazio odmah je pozvao hitne službe, ali Wirsching je podlegao ozljedama dva dana kasnije. Vjeruje se da je došlo do pada na glavu što se pokazalo kobnim. Njegov brat Dieter otkrio je da je zadobio tešku frakturu baze lubanje s jakim krvarenjem - gotovo bez ikakvih izgleda za preživljavanje.

 

 

Wirsching je igrao u Bundesligi za 1. FC Nuremberg od 1989. do 1992. Nastupio je 72 puta i postigao 14 pogodaka.

BundesligaPrometna NesrećaBiciklist NesrecaJelen
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
