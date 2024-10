Mnoštvo djece sanja postati nogometaš. Jedan od njih je i Dorijan Lučić iz NK Jarun. Kakav je pogled iz perspektive igrača mlađih selekcija i na koji način se odvijaju treninzi u mlađim kategorijama? Što je potrebno da bi neko dijete prošlo sve prepreke i na kraju ostvarilo svoje snove? Njegov trener u kadetima je slavni Luis Ibáñez i odgovarao nam je na sva naša pitanja, isto kao i Dorijan. Počet ćemo s najmlađim, jer na njima svijet ostaje. Oni su glavna tema ove priče.

Dorijan Lučić: 'Za nogomet uvijek nađem vremena, stalo mi je jako'

Kako izgleda jedan vaš trening u kadetima NK Jarun?

"Svi dođemo 15 minuta prije treninga, pripremimo se, zagrijemo i odradimo glavni dio treninga koji su nam pripremili treneri Roko i Luis. Oni uvijek naprave kreativne i kvalitetne treninge, te daju savjete iz kojih sam dosta naučio, na kraju se istegnemo i opustimo mišiće", kazao je za Net.hr u uvodu Dorijan Lučić.

Kako Dorijan usklađuje nogometne obveze i školu?

"S obzirom da mi je stalo do nogometa i treniranja, uvijek nađem način i vrijeme da uskladim svoje školske i nogometne obveze. Ponekad to zahtjeva i poneku žrtvu, ali ako ti je stalo do nečega, to nije problem. Inače, učenik sam Prve Ekonomske škole u Zagrebu".

Koliko Dorijanu roditelji pomažu u nogometu i na koji način, konkretno?

"Pomažu mi tako da su mi podrška. Dođu po mene u školu i voze na trening kada je to potrebno, uvijek imam obrok prije i poslije treninga, ne miješaju se u trenerske ideje, nabave mi svu potrebnu opremu i na tome sam im jako zahvalan."

'Motivira me ljubav prema nogometu'

Što Dorijana motivira?

"Motivira me ljubav prema ovom sportu, uz dobre trenere, treninge i suigrače."

Tko su Dorijanu nogometni uzori?

"Za mene je najveći svih vremena Lionel Messi, iako ne igramo na istoj poziciji. Ja sam zadnji vezni, kao Josip Mišić u Dinamu, kao što je bio Marcelo Brozović u reprezentaciji Hrvatske".

Zašto Dorijan želi postati nogometaš?

"Zato što je to jedino u čemu se vidim, u tome uživam i zabavljam se. Od šeste godine se bavim nogometom, tako da će uskoro biti 10 godina. Jako sma posvećen nogometu, nogomet je moj doručak, ručak i večera", završio je Dorijan Lučić.

Luis Ibáñez: 'Moraš biti kruha gladan da bi uspio'

Luis Ibáñez je prije dva tjedna gostovao u podcastu Net.hr-a i rekao nam:

"Moraš biti kruha gladan da bi uspio. Vrlo je malo onih koji nisu to bili, a postali su profesionalni nogometaši, sportaši, vrlo malo je onih iz imućnijih obitelji", izjavio je Luis Ibáñez, koji je uspio postati profi nogometaš zato što nije u odrastanju imao puno i zato što je bio lud za nogometom. Njegovi su bili siromašni, ali bogati duhom, mučili se da bi preživjeli, da bi njihov Lucho postao nogometaš, što je jako htio. Zato je i uspio. Jer nije imao puno.

'Kad smo mi bili klinci, živjeli smo nogomet'

"Mi kad smo bili klinci, živjeli smo za nogomet, igrali smo ga non-stop, bilo kad i bilo gdje. Imali smo samo loptu, ništa više. Bio nam je to izlaz, bijeg od siromaštva. Danas djeca imaju sve na pladnju, sve im je servirano i to nije dobro. Imaju sve mogućnosti, pogotovo u Hrvatskoj, dok u Argentini još uvijek klinci su siromašni, pa kao takvi uspiju postati profi nogometaši, jer se žele spasiti financijski, sebi i svojima osigurati bolji život, normalniji", rekao je Luis Ibáñez.

Prorazgovarali smo s njim na istu temu prošlog tjedna...

"Gledajte, ako netko stvarno želi postati profesionalni nogometaš, potrebno je da stvarno voliš igrati nogomet, da uživaš u njemu i da potpuno budeš posvećen tome. To je glavni recept. Puno je tu izazova u odrastanju svakog mladog igrača. Potrebno je jako puno odricanja i ljubavi prema nogometu. Ako netko ne voli nogomet i ne uživa u njemu, neće uspjeti", govori Luis Ibáñez.

'Svaki mladi igrač treba biti spreman na odricanje'

Je li pubertet baš tako izazovan za mladog sportaša, kako se priča?

"Je, izazovan je, ali ako je netko skroz posvećen sportu, spreman na odricanje, biti doma dok njegovi vršnjaci izlaze van, imaju prve ljubavi, e onda si na pravom putu. Međutim, niti to ne garantira uspjeh".

'Ako si posvećen nogometu, uspjet ćeš'

Koliku ulogu imaju u svemu roditelji?

"Sigurno da imaju logostički bitnu ulogu, kao i što se tiče razgovora, podrške. Rekao sam u podcastu, mene je moj otac svakog dana kroz gužvu jednog Buenos Airesa vozio na treninge, ali mi smo živjeli za nogomet. Bili smo ludi za nogometom. Lopta nam je bila sve. Ali, to je jedno drugo stanje i svijest, zbog slabijeg socijalnog statusa. Klinci u Hrvatskoj imaju puno više nego mi što smo imali u Buenos Airesu. Roditelji mogu pomoći, ali nisu presudni. Presudno da netko postane profi nogometaš, da ostvari svoje snove je uživanje i ljubav za nogometom, kao i spremnost na odricanje. Ako si posvećen nogometu, treninzima, ako ti ništa nije teško, uspjet ćeš", završio je Luis Ibáñez.

