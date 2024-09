ŽIVOTNA PRIČA / Luis Ibáñez u podcastu Net.hr-a otkrio veliku istinu: 'Djeca danas imaju sve na pladnju, a ja sam uspio jer sam bio siromašan'

Luis Ibáñez 7 godina je igrao za Dinamo na poziciji lijevog bočnog ili lijevog ofenzivnog veznog. Za Plave je ukupno nastupio, prema Transfermarktu, 165 puta uz 15 golova i 18 asistencija. Počeo je karijeru u slavnim Boca Juniorsima, kultnom argentinskom klubu iz kojeg je 2008. došao u Zagreb. U Hrvatskoj je, u međuvremenu zasnovao obitelj, ostao živjeti. Odmah je znao da je to to, da je Zagreb dsrugačiji grad od Bueinos Airesa. Uspio je zato što nije u odrastanju imao puno. Njegovi su bili siromašni, ali bogati duhom. Zato je i uspio. Jer je bio kruha gladan. Socijalna razlika između Argentine i Hrvatske je jako velika i dan danas. "Mi kad smo bili klinci živjeli smo za nogomet. Imali smo samo loptu, ništa više. Bio nam je to izlaz, bijeg od siromaštva. Danas djeca imaju sve na pladnju, sve im je servirano, imaju sve mogućnosti, pogotovo u Hrvatskoj, dok u Argentini još uvijek klinci su siromašni, pa kao takvi uspiju postati profi nogometaši, jer se žele spasiti financijski, sebi i svojima osigurati bolji život, normalniji", priča nam Luis Ibáñez, s kojim smo razgovarali skoro sat vremena. Pogledajte novi podcast Net.hr.a.