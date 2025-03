'ODLUKA BEZ PRESEDANA' / Panika u Europi: Donesena je odluka da se kreće u naoružavanje do zuba

Reporterka Ana Mlinarić se javila za RTL Direkt iz Bruxellesa. 'Ovo je odluka bez presedana, EU se odlučila. Europa je donijela političku odluku da kreće u naoružavanje, želi se naoružati do zuba. To je presedan koji se nije dogodio od Drugog svjetskog rata. Odraz je panike jer je EU više nego svjesna realnosti da ne može računati na SAD, podršku NATO-a, i to je jedna od mogućnosti. Odluka će se još razrađivati. Ursula se nada da će se ulaganje u naoružanje povećati na 800 milijardi eura, ali to će ovisiti o državama članicama. Još će se raspravljati krajem mjeseca i u svibnju.