'Nikad zanimljiviji HNL' više nije floskula: Zbog ovoga jedva čekamo kraj reprezentacijske pauze

Na žalost svih ljubitelja klupskog nogometa, došla je nova reprezentacijska stanka. To znači da nam se SHNL vraća tek 21. 11. Imamo priliku dati rezime nakon 13 kola, pet kola do kraja polusezone.

U sedmom nebu su navijači Hajduka. U Splitu uživaju na vrhu tablice dok se glavni grad smrzava na minus četiri. Nakon poraza od Dinama, Splićani su zaredali pet pobjeda i remi u domaćem prvenstvu i suvereno drže vrh tablice. Ono što još više može veseliti navijače Hajduka od broja bodova je stanje na terenu.

Dinamo i Hajduk u kontrastu

Gonzalo Garcia malo je lutao, ali našao je svoj sustav i ekipa ga je konačno prigrlila. Navijače Hajduka može veseliti uskrsnuće nekih igrača koji briljiraju nakon slabe prošle sezone. U toj su kategoriji Bamba, Sigur, Pukštas, Šego, Šarlija, a standardizirali su se i mladi Mlačić, Hodak i Hrgović.

Na drugom dijelu Hrvatske ne cvjetaju ruže i Hajduk je to iskoristio. Dinamo je dobio međusobnu utakmicu s Hajdukom i svejedno je četiri boda iza, što dovoljno govori o rezultatima Modrih nakon derbija - tri pobjede i tri poraza uz podosta unutarnjih problema o kojima ne znamo mnogo. Za sada jedino znamo da su igrači popričali međusobno i da je Boban stao uz Kovačevića i nakon pauze ćemo vidjeti je li to donijelo nekog ploda.

Rijeka i Osijek bliže dnu nego vrhu

Kad se maknemo s vrha, situacija je poprilično izjednačena. Između trećeg i desetog mjesta je samo devet bodova i bitka za Europu će biti zamršena do kraja. Zanimljivo je da zadnje mjesto na tablici drži Osijek. Željko Sopić imat će težak zadatak dohvatiti top četiri, a isti cilj ima i Víctor Sánchez u Rijeci koja ima četiri boda više od Osijeka, ali također kašljuca u formi. Niz od 3-4 dobre pa 3-4 loše utakmice je ono što trenutno opisuje Rijeku, a tome je kumovao i gust raspored pomiješan s kratkim kadrom.

Vukovar je sve iznenadio - to je odlično za ligu

Najugodnije iznenađenje prvenstva i odlična stvar za zanimljivost lige jest Vukovar. Vukovarci su na 11 bodova, nisu na dnu, a na terenu su do sada parirali svima i pokazali da se neće predati u borbi za ostanak. Početkom sezone smo se bojali da bi mogli imati sezonu s devet klubova i otpisanim Vukovarom kao onih sezona kada su Rudeš ili Dragovoljac ispadali do Božića. Konkurentna deseta momčad je odlična za cijelu ligu i znači da sve ekipe imaju za što igrati.

Uoči treće reprezentacijske stanke u sezoni možemo remizirati ovako - hladno u Zagrebu, sunce u Splitu, teški dani za na Dravi i Kvarneru te herojske partije Grada heroja. HNL se prati, HNL je zanimljiv i jedva čekamo kraj reprezentacijske stanke.

