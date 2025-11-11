FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLUČILI STE /

Rezultati ankete: Dosta vas vjeruje Kovačeviću, ali jedno ime ipak dominira

Rezultati ankete: Dosta vas vjeruje Kovačeviću, ali jedno ime ipak dominira
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

U ponedjeljak smo vas u našoj anketi pitali koga biste vi htjeli vidjeti na Dinamovoj klupi

11.11.2025.
8:50
Dominik Franculić
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mario Kovačević ostaje do daljnjeg trener Dinama. Puno se nakon poraza od Istre u nedjelju govorilo o smjeni jablaničkog stručnjaka, ali Zvonimir Boban i dalje vjeruje Kovačeviću i čini se da do kraja polusezone do smjene neće doći. 

U ponedjeljak smo vas u našoj anketi pitali koga biste vi htjeli vidjeti na Dinamovoj klupi. Ponudili smo ostanak Marija Kovačevića i još 15 opcija, a jedno ime je odnijelo priličnu uvjerljivu pobjedu. Čitatelji Net.hr-a najviše bi voljeli vidjeti Matjaža Keka na klupi Dinama, 22 % svih glasača.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Dosta vas vjeruje i Mariju Kovačeviću, on je dobio 13 % glasova, točno jedan glas više od Nenada Bjelice. Slijede Silvijo Čabraja, Igor Bišćan, i tako dalje. Cjelokupne rezultate možete vidjeti na sljedećoj slici.

Rezultati ankete: Dosta vas vjeruje Kovačeviću, ali jedno ime ipak dominira
Foto: Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

DinamoMario KovačevićZvonimir Boban
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODLUČILI STE /
Rezultati ankete: Dosta vas vjeruje Kovačeviću, ali jedno ime ipak dominira