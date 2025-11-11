Rezultati ankete: Dosta vas vjeruje Kovačeviću, ali jedno ime ipak dominira

Mario Kovačević ostaje do daljnjeg trener Dinama. Puno se nakon poraza od Istre u nedjelju govorilo o smjeni jablaničkog stručnjaka, ali Zvonimir Boban i dalje vjeruje Kovačeviću i čini se da do kraja polusezone do smjene neće doći.

U ponedjeljak smo vas u našoj anketi pitali koga biste vi htjeli vidjeti na Dinamovoj klupi. Ponudili smo ostanak Marija Kovačevića i još 15 opcija, a jedno ime je odnijelo priličnu uvjerljivu pobjedu. Čitatelji Net.hr-a najviše bi voljeli vidjeti Matjaža Keka na klupi Dinama, 22 % svih glasača.

Dosta vas vjeruje i Mariju Kovačeviću, on je dobio 13 % glasova, točno jedan glas više od Nenada Bjelice. Slijede Silvijo Čabraja, Igor Bišćan, i tako dalje. Cjelokupne rezultate možete vidjeti na sljedećoj slici.

