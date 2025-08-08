Srpski mediji reagirali na koreografiju Boysa: 'Skandal na Maksimiru'

Bad Blue Boysi su na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona razvili spektakularnu koreografiju povodom 30. obljetnice VRO Oluje.

Stihovi Thompsonove pjesme Oluja "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili..." bili su iznad ilustracije tenka Hrvatske vojske. Maksimirom su odjekivali topovski udari kao i pjesma Moja domovina iz grla plavih navijača. Tenk je imao poseban detalj s prekriženim ćirilićnim natpisom Knin.

Očekivano, izazvalo je to reakcije u susjedstvu. "SKANDAL NA MAKSIMIRU: Bad Blue Boysi napravili šetalicu tenka sa ustaškom šahovnicom i tablom na ćirilici", piše srpski Kurir.

"Navijači zagrebačkog Dinama, poznati kao "Bad Blue Boysi", ponovo su pokazali pravo lice na današnjoj utakmici protiv Vukovara 1991. Na tribinama "Maksimira" istakli su sramnu koreografiju posvećenu pogromu Srba iz Republike Srpske Krajine i brutalnoj akciji "Oluja", koja je označila jedan od najmračnijih trenutaka u novijoj srpskoj istoriji", stoji u tekstu portala K1info.

"Najvjernije pristalice najtrofejnijeg hrvatskog kluba su iskoristile ovu priliku da obilježe vojnu akciju kojom je prije tri decenije iz Hrvatske protjerano srpsko stanovništvo iz Republike Srpske Krajine.

Bad Blue Boysi su odmah na početku utakmice podigli koreografiju na sjevernoj tribini Maksimira na kojoj je dominirao tenk kao simbol spomenute akcije", stoji u tekstu portala b92.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk gubio, ali igrao odlično i došao do preokreta, ovako je to izgledalo