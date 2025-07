Spasili su se: Sedmerostruki prvak Francuske ipak ostaje u elitnom društvu

Francuski nogometni velikan Lyon ipak će se natjecati u prvof francuskoj ligi, Ligue 1, i sljedeće sezone, potvrđeno je danas od strane francuskog financijskog nadzornog tijela (DNCG). Lyon će ipak biti suočen s restrikcijama kada su u pitanju plaće igrača i ulazni transferi, no klubu je dozvoljeno natjecanje u Ligue 1 i europskoj ligi sljedeće sezone.

DNCG je sredinom lipnja objavio kako će Lyon zbog velikih dugovanja i neuvjerljivim planom njihove sanacije, no odluka je bila samo privremena te se klub odmah žalio. Vlasnik John Textor i njegova Eagle Football Group potom su žurno prodali svoje udjele u Lyonovom ženskom klubu i Crystal Palaceu te su taj kapital upumpali u klub.

