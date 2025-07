Sin legendarnog vratara ide očevim stopama, potpisao prvi profesionalni ugovor

Damian Čech je ime koje vam ne znači puno, ali Petr Čech sigurno znači. Damian je 16-godišnji sin proslavljenog češkog vratara, a sada je potpisao prvi profesionalni ugovor, također je vratar.

Iako je otac branio za dva londonska kluba Chelsea i Arsenal, sin je potpisao za treći, Fulham. U mlađe selekcije Fulhama Damian je stigao prošle godine nakon što je naputio Chelsea. Igrao je Fulhamovu U-15 momčad, a sada je potpisao prvi profesionalni ugovor s klubom s Craven Cottagea. Damian je već nastupio za češku U-18 reprezentaciju iako je imao tek 15 godina.

Kći Petra Čecha, Adela Čechova također je nogometašica. Ona nije na golu. Ima 17 godina i igra u obrani, također za Fulham, a već je nastupala i za mladu reprezentaciju Češke.

"Nisam gurao svoju djecu u nogomet, ali su ga ipak pronašli. Jednostavno žive s mojim imenom, pa su od malih nogu meta usporedbe", rekao je proslavljeni vratar za češke medije.

